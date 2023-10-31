دراسة جديدة تكشف عن جزيئات عضوية وأملاح على قمر المشتري جانيميد

حققت مهمة جونو التابعة لناسا اكتشافًا رائدًا على جانيميد، أحد أقمار كوكب المشتري. اكتشف مطياف Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) التابع للمركبة الفضائية وجود جزيئات عضوية وأملاح معدنية على سطح القمر. يمكن أن يوفر هذا الاكتشاف رؤى قيمة حول تكوين جانيميد وتكوين محيطه العميق.

أشارت الملاحظات السابقة من التلسكوبات والمركبات الفضائية إلى وجود أملاح ومواد عضوية على جانيميد، لكن الدقة المكانية لتلك البيانات لم تكن كافية لاستخلاص استنتاجات نهائية. ومع ذلك، فإن أطياف الأشعة تحت الحمراء عالية الدقة المكانية التي حصل عليها JIRAM خلال تحليق قريب في يونيو 2021 أكدت أخيرًا وجود هذه المركبات.

التقط مستشعر JIRAM صورًا وأطيافًا بالأشعة تحت الحمراء لسطح جانيميد، مما يكشف عن رؤية تفصيلية لتكوين القمر. وقد مكّن الدقة المكانية الاستثنائية العلماء من تحديد جزيئات مختلفة، بما في ذلك بيكربونات الصوديوم، وكلوريد الصوديوم المائي، وكلوريد الأمونيوم، والألدهيدات الأليفاتية، إلى جانب جليد الماء.

وفقًا لفيدريكو توسي، الباحث المشارك في جونو، فإن وجود الأملاح المحتوية على الأمونيا يشير إلى أن جانيميد ربما يكون قد تراكم مواد باردة بدرجة كافية لتكثيف الأمونيا أثناء تكوينه. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون أملاح الكربونات عبارة عن بقايا جليد غني بثاني أكسيد الكربون. تسلط هذه النتائج الضوء على التاريخ الجيولوجي للقمر والعمليات التي شكلت سطحه.

ومن المثير للاهتمام أن المنطقة الاستوائية لجانيميد محمية من المجال المغناطيسي المكثف لكوكب المشتري، مما يحميها من القصف الإلكتروني والأيوني الثقيل. وتلعب هذه الحماية دوراً هاماً في الحفاظ على الجزيئات العضوية والأملاح الموجودة في الأراضي المظلمة والمشرقة.

يعتقد سكوت بولتون، الباحث الرئيسي في جونو، أن وفرة الأملاح والمواد العضوية في خطوط عرض محددة تشير إلى بقايا محلول ملحي عميق في المحيط وصل إلى سطح القمر المتجمد.

تؤكد هذه الدراسة الرائدة، المنشورة في مجلة Nature Astronomy، على أهمية مهمة جونو في كشف أسرار أقمار المشتري وتعميق فهمنا لعمليات تكوين النظام الشمسي.

أسئلة وأجوبة:

س: ماذا اكتشف مطياف JIRAM على سطح جونو على سطح جانيميد؟

ج: اكتشف مطياف JIRAM وجود جزيئات عضوية وأملاح معدنية.

س: ماذا تشير النتائج حول تكوين جانيميد؟

ج: إن وجود أملاح الأمونيا يشير إلى أن جانيميد قد يكون لديه مواد متراكمة باردة بدرجة كافية لتكثيف الأمونيا أثناء تكوينه. ومن الممكن أن تكون أملاح الكربونات عبارة عن بقايا جليد غني بثاني أكسيد الكربون.

س: كيف أصبحت هذه الاكتشافات ممكنة؟

ج: قدمت أطياف الأشعة تحت الحمراء عالية الدقة المكانية التي حصل عليها JIRAM أثناء تحليق قريب في يونيو 2021 رؤى تفصيلية حول تكوين سطح جانيميد.

س: كيف تتم حماية الجزيئات والأملاح العضوية في جانيميد؟

ج: المنطقة الاستوائية لجانيميد محمية من المجال المغناطيسي المكثف لكوكب المشتري، مما يساعد على الحفاظ على الجزيئات العضوية والأملاح في خطوط عرض معينة.

س: ما أهمية هذه الدراسة لفهمنا للنظام الشمسي؟

ج: تساهم هذه الدراسة في معرفتنا بالتاريخ الجيولوجي وعمليات تكوين أقمار المشتري، مما يوسع فهمنا للنظام الشمسي ككل.