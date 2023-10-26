استكشاف الأعماق الغامضة للغلاف الجوي لكوكب المشتري

هل سبق لك أن تساءلت عما يكمن تحت السحب الدوامة لكوكب المشتري، أكبر كوكب في نظامنا الشمسي؟ تهدف مهمة جونو التابعة لناسا إلى كشف الأسرار المخفية داخل هذا العملاق الغازي. خلال تحليقها الأخير، التقطت جونو صورة مذهلة تكشف عن صورة غامضة لكوكب المشتري، تذكرنا بتحفة فنية تكعيبية.

تُظهر الصورة، التي تم التقاطها في 7 سبتمبر خلال لقاء جونو الوثيق الرابع والخمسين مع كوكب المشتري، منطقة في أقصى الجزء الشمالي من الكوكب تسمى Jet N54. تُظهر هذه الصورة الجذابة عرضًا مضطربًا للسحب والعواصف على طول الحد الفاصل لكوكب المشتري، وهو الحد الفاصل بين جانبيه ليلاً ونهارًا. ما يجعل هذه اللقطة رائعة حقًا هي زاوية ضوء الشمس، التي تلقي بظلالها الجوية، وتسلط الضوء على التضاريس والميزات المعقدة.

استخدم العالم المواطن فلاديمير تاراسوف البيانات الأولية من أداة JunoCam الخاصة بـ Juno لصياغة هذه الصورة الساحرة. تم وضع جونو على ارتفاع حوالي 4,800 ميل فوق قمم سحب كوكب المشتري، عند خط عرض حوالي 69 درجة شمالًا، وقد منحنا جونو منظرًا رائعًا لجماليات كوكب المشتري المثيرة للاهتمام.

وبينما يتعمق العلماء في دراستهم لهذه التكوينات المذهلة، فإنهم يأملون في الكشف عن رؤى عميقة حول العمليات الجوية التي تحكم هذا الكوكب المهيب. يوفر كل لقاء قريب مع كوكب المشتري فرصة فريدة للباحثين لتعميق فهمهم للديناميكيات التي تلعبها داخل غلافه الجوي الممتد.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي الباريدوليا؟

ج: الباريدوليا هي ظاهرة نفسية حيث يدرك الأفراد أنماطًا مألوفة، مثل الوجوه أو الأشياء، في منبهات غير مرتبطة أو عشوائية.

س: كيف يلتقط جونو صورًا لكوكب المشتري؟

ج: تستخدم Juno أداة JunoCam الخاصة بها، والتي تم تصميمها خصيصًا لالتقاط صور عالية الدقة للغلاف الجوي لكوكب المشتري أثناء تحليقها القريب.

س: ما هو فاصل كوكب المشتري؟

ج: إن النقطة الفاصلة على كوكب المشتري هي الحد الفاصل بين الجانب النهاري المضيء والجانب الليلي المظلم من الكوكب.

س: من هو فلاديمير تاراسوف؟

ج: فلاديمير تاراسوف هو عالم مواطن استخدم بيانات جونو الأولية لتحويلها إلى الصورة الساحرة التي تم التقاطها أثناء التحليق.

مصادر:

ناسا – https://www.nasa.gov/mission_pages/juno/main/index.html