نتائج جديدة: اكتشاف الأملاح والمواد العضوية على قمر المشتري جانيميد

كشفت البيانات التي جمعتها مهمة جونو التابعة لوكالة ناسا، عن وجود أملاح معدنية ومركبات عضوية على سطح قمر المشتري جانيميد. حصل مطياف Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM)، الموجود على متن المركبة الفضائية، على هذه النتائج خلال تحليق قريب من القمر الجليدي. يوفر هذا الاكتشاف، الذي نُشر في مجلة Nature Astronomy، رؤى قيمة حول تكوين جانيميد وأصل محيطه الداخلي الشاسع.

كان جانيميد، أكبر أقمار المشتري وأكبر من كوكب عطارد، محط اهتمام العلماء بسبب محيطه المائي المخفي تحت القشرة الجليدية. أشارت الملاحظات السابقة التي أجرتها مركبة غاليليو الفضائية التابعة لناسا، وتلسكوب هابل الفضائي، والتلسكوب الكبير جدًا التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي، إلى وجود أملاح ومواد عضوية على جانيميد، لكن دقة تلك الملاحظات لم تكن كافية لتأكيد وجودها بشكل نهائي.

ومع ذلك، بفضل قدرة JIRAM عالية الدقة، تمكن علماء جونو من تحديد السمات الطيفية الفريدة للمواد غير الجليدية المائية، بما في ذلك كلوريد الصوديوم المائي، وكلوريد الأمونيوم، وبيكربونات الصوديوم، وربما الألدهيدات الأليفاتية. تشير هذه النتائج إلى أن جانيميد ربما يكون قد تراكم لديه مواد باردة بدرجة كافية لتكثيف الأمونيا أثناء تكوينه، ويمكن أن تكون أملاح الكربونات عبارة عن بقايا جليد غني بثاني أكسيد الكربون.

كشفت الملاحظات التي تم إجراؤها أثناء التحليق أيضًا أن وفرة الأملاح والمواد العضوية تكون أعلى في المناطق المظلمة والمشرقة عند خطوط العرض التي يحميها المجال المغناطيسي لجانيميد. ويشير هذا إلى أن المناطق المحمية، حتى خط عرض حوالي 40 درجة، تكون أقل تأثراً بقصف الجسيمات النشطة من المجال المغناطيسي لكوكب المشتري.

تمثل هذه النتائج الجديدة علامة فارقة مهمة في فهم تكوين جانيميد وتاريخه الجيولوجي. ومع التقدم المستمر في تكنولوجيا استكشاف الفضاء، قد توفر البعثات المستقبلية إلى قمر المشتري رؤى أكثر تفصيلاً حول سطحه المعقد وإمكانية دعم الحياة.

أسئلة وأجوبة

س: ماذا اكتشفت مهمة جونو على جانيميد؟

ج: اكتشفت بعثة جونو الأملاح المعدنية والمركبات العضوية على سطح جانيميد، أكبر أقمار كوكب المشتري.

س: كيف تمت هذه الاكتشافات؟

ج: حصل مطياف مخطط الشفق القطبي بالأشعة تحت الحمراء لجوفيان (JIRAM)، الموجود على متن المركبة الفضائية جونو، على بيانات أثناء تحليق قريب لجانيميد، مما سمح للعلماء بتحديد السمات الطيفية الفريدة للمواد غير الجليد المائي.

س: ماذا تشير هذه النتائج حول تكوين جانيميد؟

ج: إن وجود أملاح الأمونيا يشير إلى أن جانيميد ربما يكون قد تراكم مواد باردة بدرجة كافية لتكثيف الأمونيا أثناء تكوينه، ويمكن أن تكون أملاح الكربونات عبارة عن بقايا جليد غني بثاني أكسيد الكربون.

س: كيف يحمي المجال المغناطيسي لجانيميد مناطق معينة؟

ج: يحمي المجال المغناطيسي لجانيميد خطوط عرض محددة، تصل إلى حوالي 40 درجة، من قصف الجسيمات النشطة الناتجة عن المجال المغناطيسي لكوكب المشتري. تظهر هذه المناطق المحمية أعلى وفرة من الأملاح والمواد العضوية.

س: ما هي الآثار المترتبة على هذه الاكتشافات للاستكشاف المستقبلي؟

ج: توفر هذه النتائج رؤى قيمة حول تكوين جانيميد وتاريخه الجيولوجي. يمكن للبعثات المستقبلية إلى جانيميد أن تعزز فهمنا لسطحه وصلاحيته المحتملة للسكن.