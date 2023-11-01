تكتشف مهمة جونو التابعة لناسا علامات على وجود مركبات عضوية على قمر المشتري جانيميد

حققت مهمة جونو التابعة لناسا اكتشافًا رائدًا على قمر كوكب المشتري جانيميد. ولأول مرة، رصدت المركبة الفضائية أملاحا معدنية ومركبات عضوية على سطح القمر، مما يشير إلى وجود محلول ملحي في المحيط تحت الأرض يصل إلى قشرة هذا العالم الجليدي.

جاء هذا الكشف من البيانات التي تم جمعها بواسطة مطياف Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) أثناء تحليق قريب من جانيميد. كشفت جونو، أثناء استكشافها لأكبر أقمار كوكب المشتري، عن أسرارها المثيرة للاهتمام. جانيميد، وهو أكبر من كوكب عطارد بأكمله، أذهل العلماء منذ فترة طويلة بسبب المحيط الداخلي الشاسع المخفي تحت قشرته الجليدية.

في 7 يونيو 2021، حلق جونو فوق جانيميد على مسافة قريبة بشكل ملحوظ بلغت 1,046 كيلومترًا، والتقط معلومات تفصيلية حول سطح القمر. حصلت أداة JIRAM، بقدراتها المتقدمة على التصوير بالأشعة تحت الحمراء، على صور وأطياف رائعة بالأشعة تحت الحمراء لجانيميد.

تضع البيانات التي حصل عليها JIRAM أثناء التحليق معيارًا جديدًا للتحليل الطيفي للأشعة تحت الحمراء بفضل دقة مكانية غير مسبوقة. ومن خلال ذلك، تمكن علماء جونو من تحديد وتحليل السمات الطيفية الفريدة المرتبطة بالمواد غير الجليدية المائية. وتشمل هذه كلوريد الصوديوم المائي، وكلوريد الأمونيوم، وبيكربونات الصوديوم، وربما الألدهيدات الأليفاتية. وتشير هذه النتائج إلى وجود أملاح معدنية ومركبات عضوية على سطح القمر.

يوفر هذا الاكتشاف رؤى قيمة حول تكوين جانيميد ويعزز فكرة وجود محيط تحت الأرض على القمر. إنه يفتح إمكانيات جديدة لمزيد من الاستكشاف والتحقيق في قابلية السكن المحتملة لهذا القمر الغامض.

الأسئلةالشائعة

1. ماذا اكتشفت مهمة جونو التابعة لناسا على جانيميد؟

اكتشفت مهمة جونو التابعة لناسا أملاحا معدنية ومركبات عضوية على سطح قمر المشتري جانيميد، مما يشير إلى وجود محلول ملحي في المحيط تحت الأرض يصل إلى قشرة القمر.

2. كيف قامت جونو بجمع البيانات عن جانيميد؟

قام جونو بجمع بيانات عن جانيميد باستخدام مطياف Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) أثناء تحليق قريب من القمر.

3. لماذا يحظى جانيميد باهتمام العلماء؟

يحظى جانيميد باهتمام كبير من العلماء لأنه أكبر أقمار كوكب المشتري، ويحتوي على محيط داخلي واسع من الماء مختبئًا تحت قشرته الجليدية.

4. ما هي بعض المواد غير الجليدية المائية التي تم اكتشافها على جانيميد؟

كشفت بيانات JIRAM عن وجود كلوريد الصوديوم المائي، وكلوريد الأمونيوم، وبيكربونات الصوديوم، وربما الألدهيدات الأليفاتية على سطح جانيميد.