المركبة الفضائية جونو التابعة لناسا تلتقط صورة رائعة لقمر المشتري، آيو

التقطت مركبة الفضاء جونو التابعة لناسا مؤخرًا صورة مذهلة للقمر الرابع لكوكب المشتري، آيو، أثناء تحليقه بالقرب منه. وكشفت الصورة عن آثار أنشطة بركانية ضخمة وأسطح تشبه الحمم البركانية على القمر. يضيف هذا الاكتشاف الجديد إلى ثروة المعلومات التي قدمتها جونو بالفعل حول كوكب المشتري وأقماره.

لقد تجاوزت قدرات جونو التوقعات بكثير، مما دفع ناسا إلى توسيع مهمتها لمواصلة استكشاف نظام جوفيان. ومن خلال التقاط صور مثل هذه لآيو، سيتمكن العلماء من استخراج معلومات أكثر قيمة حول هذا القمر المثير للاهتمام.

يشتهر آيو بنشاطه البركاني المكثف ويعتبر أحد أكثر الأجسام البركانية نشاطًا في نظامنا الشمسي. ويمتلئ سطحه بالعديد من البراكين وبرك الحمم السيليكاتية، والتي يمكن رؤيتها وهي تثور وتقذف غاز الكبريت. ويمكن رؤية هذه الأنشطة البركانية من الأرض بمساعدة التلسكوب.

لالتقاط هذه الصورة القريبة لآيو، استخدمت جونو أداة JunoCam الخاصة بها أثناء التحليق. أنشأت هذه الأداة مقطع فيديو بفاصل زمني، مما سمح للمركبة الفضائية بالتقاط القمر من زوايا مختلفة. ستعمل البيانات التي تم جمعها على دعم المزيد من الدراسات حول العمليات البركانية في آيو والمساهمة في فهمنا للقمر.

قدمت مهمة جونو، التي تم إطلاقها في 5 أغسطس 2011، أكثر من ثلاثة تيرابايت من المعلومات العلمية حول كوكب المشتري. ووصلت إلى الكوكب العملاق في 4 يوليو 2016، وستواصل دراستها حتى عام 2025 أو طالما بقيت عاملة.

وستركز المهمة الموسعة للمركبة الفضائية على استكشاف أقمار المشتري الغامضة، بما في ذلك أوروبا وآيو. ومع كل اكتشاف جديد، تقربنا جونو من كشف أسرار هذا العملاق الغازي الرائع وأقماره المتنوعة.

مصادر:

- موقع Space.com: [عنوان المصدر]

– جيزمودو: [عنوان المصدر]

- مختبر الدفع النفاث: [عنوان المصدر]