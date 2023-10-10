اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا علامات على وجود ثاني أكسيد الكربون على قمر المشتري أوروبا

حقق تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا اكتشافًا مثيرًا حول قمر كوكب المشتري، أوروبا. وباستخدام الكاميرا التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء، التقط التلسكوب صورًا تكشف عن منظر طبيعي غني بثاني أكسيد الكربون. يعد وجود ثاني أكسيد الكربون اكتشافًا مهمًا لأنه قد يشير إلى إمكانية وجود حياة على أوروبا.

ركزت هذه الملاحظات الرائدة على مناطق التجمد في أوروبا، والتي تُعرف بدرجات حرارتها المنخفضة للغاية. وتشير الصور التي قدمها تلسكوب جيمس ويب الفضائي إلى وجود الكربون، وهو عنصر أساسي لدعم الحياة، تحت سطح القمر المتجمد.

وأجرى الدراسة، التي نشرت في مجلة "ساينس" في 21 سبتمبر 2023، اثنان من علماء الفلك كانا يبحثان عن دليل على وجود مرصد فضائي في أوروبا. وسلط المؤلف الرئيسي، جيرونيمو فيلانويفا، الضوء على أهمية التنوع الكيميائي في الحفاظ على الحياة. وشدد على أن فهم كيف يمكن لغاز الكربون أن يعزز أو يعيق الحياة هو المفتاح لكشف أسرار محيط أوروبا الشاسع.

وبينما تعترف وكالة ناسا بأن وجود الكربون وحده لا يكفي لازدهار الحياة، فإن أوروبا تبرز كعالم سماوي حيث قد تكون ظروف الحياة ممكنة. بالإضافة إلى الكربون، تتطلب الحياة مصدرًا للطاقة، والمواد المغذية العضوية، وإمدادًا مستمرًا من الجزيئات العضوية.

وركز الباحثون اهتمامهم على منطقة تارو ريجيو في أوروبا، وهي منطقة صخرية غنية بالجليد. وفي هذه المنطقة تم اكتشاف تركيز عالٍ من ثاني أكسيد الكربون. ويعتقد أن مركبات من أعماق محيط يوروبا ربما ظهرت على السطح في هذه المنطقة، مما قد يوفر أدلة قيمة حول بيولوجيا القمر الخفية.

فحصت الدراسة أيضًا بيانات من تلسكوب جيمس ويب الفضائي بحثًا عن أدلة على انفجارات بخار الماء من سطح يوروبا، كما اقترحت الدراسات السابقة باستخدام تلسكوب هابل الفضائي. ومع ذلك، لم يتم العثور على دليل قاطع على نشاط العمود، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من البحث.

ستفيد النتائج التي توصل إليها تلسكوب جيمس ويب الفضائي بشكل كبير البعثات الفضائية المستقبلية التي تهدف إلى استكشاف أسرار أوروبا. ستساهم المركبة الفضائية يوروبا كليبر التابعة لناسا ومستكشف أقمار المشتري الجليدية التابع لوكالة الفضاء الأوروبية أيضًا في فهمنا لهذا القمر وقدرته على إيواء حياة خارج كوكب الأرض.

من خلال خطتها لإطلاق المركبة الفضائية يوروبا كليبر، تؤكد وكالة ناسا على أهمية أوروبا في البحث عن الحياة خارج الأرض. ويقربنا هذا الاكتشاف المثير من كشف أسرار هذا القمر المثير للاهتمام.

التعاريف:

– تلسكوب جيمس ويب الفضائي: تلسكوب فضائي أطلقته وكالة ناسا لمراقبة الكون في نطاق الطول الموجي للأشعة تحت الحمراء.

– أوروبا: أحد أقمار المشتري، يُعتقد أنه يحتوي على محيط تحت سطحه من الماء السائل.

– ثاني أكسيد الكربون: غاز يتكون من الكربون والأكسجين؛ عنصر حاسم لدعم الحياة.

مصادر:

- "الولايات المتحدة: تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا يحقق اكتشافًا بالغ الأهمية حول كوكب المشتري والقمر أوروبا" - ناسا (بدون عنوان url)

– “العلم” – مجلة (بدون عنوان url)