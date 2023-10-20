اكتشف تلسكوب جيمس ويب التابع لناسا تيارًا نفاثًا عالي السرعة على كوكب المشتري

ظهر اكتشاف رائد من تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا، حيث كشف عن خاصية رائعة للغلاف الجوي لكوكب المشتري. حدد العلماء تيارًا نفاثًا ضخمًا وعالي السرعة في طبقة الستراتوسفير السفلية لكوكب المشتري، مما يقدم رؤى قيمة حول الديناميكيات المعقدة للظروف الجوية للكوكب.

أعلنت وكالة ناسا عن هذا الاكتشاف الاستثنائي في 19 أكتوبر، والذي يتضمن تيارًا نفاثًا سريعًا تبلغ سرعته 515 كيلومترًا في الساعة. تقع هذه الظاهرة المكتشفة حديثًا على ارتفاع 40 كيلومترًا تقريبًا فوق خط استواء المشتري، وتمتد بعرض مثير للإعجاب يبلغ 4,800 كيلومتر، وتقع أعلى بكثير من طبقات السحابة الأولية.

وأعرب الباحث الرئيسي ريكاردو هويسو من جامعة إقليم الباسك بإسبانيا عن دهشة فريقه من هذا الاكتشاف غير المتوقع. أصبحت الآن السمات غير الواضحة التي تم رصدها في الغلاف الجوي لكوكب المشتري واضحة وقابلة للتتبع، وذلك بفضل القدرات الرائعة لتلسكوب جيمس ويب التابع لناسا. وبالتالي، أصبح بإمكان العلماء الآن ملاحظة حركة هذه الخصائص جنبًا إلى جنب مع الدوران السريع لكوكب المشتري.

يُظهر التيار النفاث عالي السرعة، الموجود في طبقة الستراتوسفير السفلية لكوكب المشتري، سرعات تعادل ضعف الرياح المستمرة لإعصار من الفئة 5 على الأرض. يوفر هذا الوحي منظورًا ساحرًا لديناميكيات الغلاف الجوي للكوكب.

وقارن فريق البحث عمليات رصد الرياح من الطبقات العليا لويب مع تلك الموجودة في الطبقات السفلية لتلسكوب هابل الفضائي، مما مكنهم من تحليل مقصات الرياح والتغيرات في السرعة على ارتفاعات مختلفة. ومن المتوقع أن توضح الملاحظات المستقبلية ما إذا كانت سرعة التيار النفاث وارتفاعه يتغيران بمرور الوقت.

تم هذا الاكتشاف من خلال تحليل البيانات التي تم جمعها في يوليو 2022 باستخدام كاميرا Webb's NIRCam. قام إيمكي دي باتر من جامعة كاليفورنيا، بيركلي، وتييري فوشيه من مرصد باريس بتنظيم برنامج إطلاق مبكر للعلوم، حيث قاما بالتقاط صور لكوكب المشتري كل 10 ساعات. نشأت هذه الظاهرة الفريدة من مزيج من أربعة مرشحات مختلفة، كل منها حساس للتغيرات في الارتفاعات المختلفة للغلاف الجوي لكوكب المشتري.

وقد وثقت البعثات السابقة، مثل جونو وكاسيني التابعتين لناسا، بالإضافة إلى تلسكوب هابل الفضائي، أنماط الطقس المتغيرة باستمرار لكوكب المشتري.

مصادر:

- ناسا

– جامعة إقليم الباسك بإسبانيا

- جامعة كاليفورنيا، بيركلي

– مرصد باريس