كشفت دراسة لوكالة ناسا أن كوكبًا غريبًا خارج المجموعة الشمسية يستضيف سحبًا رملية في غلافه الجوي

كشفت دراسة جديدة رائعة عن تفاصيل مثيرة للاهتمام حول كوكب خارج المجموعة الشمسية يعد موطنًا لشيء غير متوقع تمامًا، وهو السحب الرملية العالية في غلافه الجوي. تم نشر هذه النتائج في مجلة Nature المرموقة، وذلك من خلال التحليل الدقيق لملاحظات تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST)، الذي أجراه فريق من علماء الفلك الأوروبيين.

تم اكتشاف الكوكب الخارجي المعني، والمعروف باسم WASP-107b، لأول مرة في عام 2017 وغالباً ما يوصف بأنه كوكب يشبه نبتون بسبب تشابهه مع العملاق الجليدي في نظامنا الشمسي. يدور WASP-107b حول نجم من النوع K على بعد حوالي 200 سنة ضوئية من الأرض، مما يجعله جارًا قريبًا نسبيًا من الناحية الفلكية.

وقد زودت الملاحظات الأخيرة التي أجراها تلسكوب جيمس ويب الفضائي الباحثين برؤى قيمة حول تكوين الغلاف الجوي لهذا الكوكب البعيد. ومن بين الاكتشافات المدهشة وجود بخار الماء وثاني أكسيد الكبريت وحتى سحب رمل السيليكات داخل الغلاف الجوي للكوكب WASP-107b. يعد تحديد السحب الرملية أمرًا مثيرًا للاهتمام بشكل خاص، وقد أثار أسئلة مهمة حول تكوين الكوكب وتطوره.

افترض العلماء أن وجود ثاني أكسيد الكبريت على الكوكب الخارجي هو نتيجة تفاعلات كيميائية ناجمة عن اختراق الفوتونات، أو جزيئات الضوء، من نجمه المضيف. على الرغم من أن النجم ينبعث منه كمية منخفضة نسبيًا من الضوء عالي الطاقة، إلا أن فوتوناته قادرة على الوصول إلى عمق الغلاف الجوي للكوكب الخارجي بسبب كثافته المنخفضة. هذه الظاهرة تؤدي إلى تكوين ثاني أكسيد الكبريت.

بالإضافة إلى ذلك، تم اكتشاف سحب على ارتفاعات عالية تتكون من جزيئات السيليكات الدقيقة، والتي يمكن اعتبارها "رمال". تضيف هذه السحب الرملية طبقة أخرى من التعقيد إلى فهمنا للأجواء الجوية للكواكب وتسلط الضوء على أهمية دراسة الكواكب الخارجية لكشف أسرار نظامنا الشمسي بشكل أكبر.

لا يمكن المبالغة في أهمية هذه النتائج. وصفت المؤلفة الرئيسية لين ديسين، من جامعة كاثوليك لوفين في بلجيكا، مساهمة تلسكوب جيمس ويب الفضائي بأنها ثورية، حيث قدمت رؤى لا تقدر بثمن حول توصيف الكواكب الخارجية بوتيرة غير مسبوقة. فهو لا يوسع معرفتنا بالعوالم البعيدة فحسب، بل يعيد أيضًا تشكيل فهمنا لتكوين الكواكب وتطورها، ويقدم منظورًا جديدًا لنظامنا الشمسي.

الأسئلة المتكررة

س: ما هو الكوكب الخارجي؟

ج: الكوكب الخارجي هو كوكب يدور حول نجم خارج نظامنا الشمسي.

س: كم يبعد WASP-107b عن الأرض؟

ج: يقع WASP-107b على بعد 200 سنة ضوئية تقريبًا من الأرض.

س: ما هو تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST)؟

ج: تلسكوب جيمس ويب الفضائي هو مرصد فضائي كبير من المقرر إطلاقه في عام 2021. وسيوفر مناظر غير مسبوقة للكون، بما في ذلك نظرة ثاقبة للكواكب الخارجية وتكوين النجوم وتطور المجرات.

س: كيف يؤثر وجود الرمال في الغلاف الجوي للكوكب WASP-107b على فهمنا لتكوين الكواكب؟

ج: إن وجود السحب الرملية في الغلاف الجوي للكوكب WASP-107b يتحدى النماذج الحالية لتكوين الكواكب وتطورها، مما يدفع إلى إعادة تقييم العمليات المشاركة في تشكيل الأنظمة الكوكبية.

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