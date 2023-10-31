تلسكوب جيمس ويب يكشف تفاصيل مذهلة عن سديم السرطان

أصيب العلماء في جميع أنحاء العالم بالرهبة عندما التقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي القوي التابع لناسا صورًا تحبس الأنفاس لسديم السرطان الشهير. سمح هذا الإنجاز التكنولوجي المذهل للباحثين بالحصول على فهم غير مسبوق لسلوك المستعرات الأعظم.

يقع سديم السرطان على بعد حوالي 6,500 سنة ضوئية في كوكبة الثور، وهو عبارة عن بقايا مستعر أعظم تشكلت من انفجار نجمي هائل في عام 1054 م. ومنذ ذلك الحين، ظل علماء الفلك يدرسون هذه الظاهرة السماوية لكشف أسرار المستعرات الأعظم، والثقوب السوداء، وغيرها من الألغاز الكونية.

في سعيها للمعرفة، أطلقت ناسا مستكشف قياس استقطاب الأشعة السينية (IXPE)، وهو قمر صناعي مصمم للكشف عن رؤى جديدة حول سديم السرطان. الآن، أضافت الصور المذهلة التي التقطها تلسكوب جيمس ويب طبقة أخرى إلى فهمنا.

تُظهر الصور التي التقطها تلسكوب جيمس ويب السمات المعقدة للسديم بتفاصيل أكثر وضوحًا من أي وقت مضى. وذكرت وكالة ناسا أن نمط الخيوط الغازية الذي يشبه القفص باللون الأحمر والبرتقالي، يحمل تشابهًا مذهلاً مع الصورة التي التقطها تلسكوب هابل الفضائي في عام 2005. ومع ذلك، يكشف مركز السديم شيئًا جديدًا، وهو الانبعاث من حبيبات الغبار.

يقود البحث مجموعة من العلماء من جامعة برينستون، بقيادة تي تميم. ومن خلال استخدام كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRCam) وأداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة (MIRI) الخاصة بتلسكوب ويب، تمكنوا من التقاط هذه الصورة الجذابة. يشرح تميم قائلاً: "تسمح لنا حساسية ويب واستبانته المكانية بتحديد تركيبة المادة المقذوفة بدقة، وخاصة محتوى الحديد والنيكل، مما قد يكشف عن نوع الانفجار الذي أنتج سديم السرطان".

بالإضافة إلى تكوين المادة المقذوفة، قدم تلسكوب جيمس ويب أيضًا معلومات قيمة عن إشعاع السنكروترون المنبعث من مركز السديم. وينتج هذا الإشعاع عن طريق جسيمات مشحونة، مثل الإلكترونات عالية السرعة، أثناء تحركها على طول خطوط المجال المغناطيسي.

العلماء مفتونون بشكل خاص بإمكانية سديم السرطان كنموذج لدراسة المستعرات الأعظم. توفر خصائصه الفريدة ثروة من المعلومات حول سلوك وتأثيرات وظروف هذه الأحداث الكونية المذهلة.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو سديم السرطان؟

ج: سديم السرطان هو بقايا مستعر أعظم يقع على بعد 6,500 سنة ضوئية في كوكبة الثور. تشكلت من انفجار سوبر نوفا في عام 1054 م.

س: كيف ساهم تلسكوب جيمس ويب في دراسة سديم السرطان؟

ج: التقط تلسكوب جيمس ويب صورًا مذهلة لسديم السرطان، مما كشف عن تفاصيل معقدة وقدم معلومات قيمة عن تكوينه والإشعاع الذي يصدره.

س: ما هو إشعاع السنكروترون؟

ج: إشعاع السنكروترون هو انبعاث الإشعاع الكهرومغناطيسي بواسطة الجسيمات المشحونة، مثل الإلكترونات، أثناء تحركها بسرعات عالية على طول خطوط المجال المغناطيسي.

المصادر: ناسا، جامعة برينستون