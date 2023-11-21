يلتقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي صورة مذهلة لمركز المجرة

كشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي، الذي تديره الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)، مؤخرًا عن صورة مذهلة لبرج القوس C (Sgr C)، وهي منطقة تشكل النجوم تقع على بعد حوالي 300 سنة ضوئية من برج القوس A*. ، الثقب الأسود الهائل الموجود في مركز مجرتنا درب التبانة. توفر هذه اللقطة الأخيرة مستويات غير مسبوقة من التفاصيل والوضوح، وتعرض ميزات لم يسبق لها مثيل من قبل.

وأعرب الباحث الرئيسي في فريق المراقبة، صامويل كرو، وهو طالب جامعي في جامعة فيرجينيا، عن سعادته قائلاً: "مع مستوى الدقة والحساسية الذي نحصل عليه من تلسكوب ويب، فإننا نشهد العديد من الميزات في هذه المنطقة لـ في المرة الأولى." وأكد مستشار كرو، البروفيسور جوناثان تان، على أهمية دراسة مركز المجرة، واصفا إياها بالبيئة الأكثر تطرفا في مجرتنا، حيث يمكن أن تخضع نظريات تكوين النجوم لاختبارات صارمة.

وداخل الصورة، تفيد وكالة ناسا بوجود عنقود من النجوم الأولية، وهي نجوم لا تزال في طور التكوين وتراكم الكتلة. تنبعث من هذه النجوم الأولية تدفقات خارجية تولد توهجًا مضيئًا داخل سحابة داكنة بالأشعة تحت الحمراء. من بين ما يقدر بـ 500,000 نجم تم التقاطها في الصورة، يضيء نجم أولي ضخم تزيد كتلته عن 30 مرة كتلة شمسنا في قلب هذا العنقود الشاب. ومن المثير للاهتمام أن كثافة السحابة الناشئة عن النجوم الأولية عالية جدًا لدرجة أنها تحجب ضوء النجوم الموجودة خلفها، مما يؤدي إلى مظهر أقل ازدحامًا على ما يبدو.

كشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي بلا شك عن ثروة من المعلومات حول تكوين النجوم في البيئة الصعبة لمركز مجرتنا. بفضل قدراته الفائقة، تجاوز بيانات الأشعة تحت الحمراء السابقة، مما يوفر للعلماء منظورًا جديدًا لفهم تعقيدات جوارنا الكوني.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هو تلسكوب جيمس ويب الفضائي؟

ج: تلسكوب جيمس ويب الفضائي هو مرصد فضائي تديره وكالة ناسا، وهو مصمم لدراسة الأجرام السماوية في ضوء الأشعة تحت الحمراء.

س: ما الذي كشفته أحدث صورة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي؟

ج: أظهرت الصورة التي التقطها التلسكوب تفاصيل غير مسبوقة لمنطقة تشكل النجوم المعروفة باسم القوس C، والتي تقع بالقرب من الثقب الأسود الهائل في مركز مجرتنا درب التبانة.

س: لماذا تعتبر دراسة مركز المجرة مهمة؟

ج: يمثل مركز المجرة بيئة قاسية داخل مجرتنا ويوفر فرصة لاختبار نظريات تكوين النجوم بدقة.

س: ما هي النجوم الأولية؟

ج: النجوم الأولية هي نجوم في طور التكوين، ولا تزال كتلتها تتراكم أثناء تطورها.

س: ما هي كثافة السحابة الناشئة عن النجوم الأولية؟

ج: السحابة المحيطة بالنجوم الأولية في الصورة كثيفة للغاية، مما يحجب ضوء النجوم خلفها ويخلق مظهر منطقة أقل ازدحامًا.