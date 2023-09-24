أدلة جديدة تشير إلى أن قمر المشتري يوروبا يحتوي على مكونات الحياة

لطالما أثار اهتمام العلماء قمر المشتري "أوروبا"، المعروف بوجود محيط مالح واسع تحت قشرته الجليدية. ويعتبر هذا المحيط الموجود تحت سطح الأرض بيئة محتملة يمكن أن تزدهر فيها الحياة. ومع ذلك، فإن عتامة قشرة أوروبا تجعل من الصعب على العلماء دراسة كيمياء المحيط مباشرة.

استخدمت الدراسات الحديثة المنشورة في مجلة Science تقنية تسمى التحليل الطيفي القريب من الأشعة تحت الحمراء لتحليل تركيز ثاني أكسيد الكربون على سطح يوروبا وتتبع أصله. تشير النتائج إلى أن الكربون الموجود على أوروبا ينشأ على الأرجح من داخل محيطه، مما يوفر رؤى قيمة لمهام ناسا المستقبلية ويعزز فهمنا لصلاحية القمر للسكن.

يعتمد البحث على الملاحظات السابقة التي أجراها تلسكوب هابل الفضائي، والتي كشفت عن تركيز عالٍ من كلوريد الصوديوم في منطقة تسمى تارا ريجيو، والمعروفة باسم “تضاريس الفوضى” بسبب نشاطها الجيولوجي السابق. وقد حددت الدراسات الجديدة التي استخدمت كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي الآن وجودًا موضعيًا لثاني أكسيد الكربون في تارا ريجيو أيضًا. ويعتقد العلماء أن هذا الاكتشاف يدعم الفرضية القائلة بأن ثاني أكسيد الكربون ينبعث من أسفل القشرة الجليدية لأوروبا، وينشأ في النهاية في محيطه الداخلي.

يعد الكربون عنصرًا أساسيًا للحياة كما نعرفها، وهو بمثابة العمود الفقري للجزيئات المهمة. وبينما تم اكتشاف الكربون خارج الأرض من قبل، كما هو الحال في المريخ والزهرة، فإن اكتشافه في أوروبا يعزز فكرة أن القمر قد يحتوي على المكونات الضرورية لنشوء الحياة.

وفي ضوء هذه النتائج، خططت ناسا لمهمتين لاستكشاف أوروبا في المستقبل القريب. ستقوم المركبة الفضائية أوروبا كليبر، المقرر إطلاقها في أكتوبر 2024، بإجراء تحليقات قريبة بهدف أساسي هو تحديد ما إذا كان المحيط تحت السطح يمكن أن يدعم الحياة. بالإضافة إلى ذلك، ستصل مهمة JUICE التي أطلقتها وكالة الفضاء الأوروبية إلى كوكب المشتري بحلول عام 2031 وستقوم أيضًا بالتحقيق في أوروبا إلى جانب أقمار أخرى في نظام جوفيان.

مصادر:

– العلوم (مجلة)

- ناسا