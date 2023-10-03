صورة جديدة من تلسكوب جيمس ويب تكشف عن منظر تفصيلي لسديم أوريون

توفر صورة جديدة مذهلة التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي رؤية غير مسبوقة لسديم أوريون، حيث تعرض تفاصيله المعقدة وجماله. وتقدم الصورة، الملتقطة بكاميرات التلسكوب القوية التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء، لعلماء الفلك لمحة عن مهد النجوم.

أحد النتائج المهمة من هذه الصورة هو وجود JUMBOs (كائنات خلفية متحركة غير مرتبطة بحجم كوكب المشتري). تُظهر هذه الأجسام الغريبة، ذات الحجم المشابه لكوكب المشتري، خصائص لا تشبه الكواكب ولا النجوم.

تقليديا، يصنف العلماء الأجرام السماوية إلى فئتين رئيسيتين: الكواكب والنجوم. ومع ذلك، فإن اكتشاف الأجسام الجامبو يتحدى نظام التصنيف هذا. وقد استحوذت هذه الأجسام الغامضة على اهتمام علماء الفلك، الذين يحرصون على كشف طبيعتها وأصلها.

أثبت تلسكوب جيمس ويب الفضائي أنه أداة لا تقدر بثمن لمراقبة الظواهر الفلكية التي تتجاوز بكثير قدرات التلسكوبات السابقة. وهي مجهزة بأحدث تكنولوجيا التصوير بالأشعة تحت الحمراء، مما يسمح للعلماء باختراق الغبار بين النجوم الكثيف داخل سديم أوريون، مما يكشف عن تفاصيل معقدة وميزات لم تكن مرئية من قبل.

سديم أوريون، الذي يقع على بعد حوالي 1,500 سنة ضوئية من الأرض، هو حضانة نجمية حيث تولد النجوم الجديدة. توفر الصورة التي تم إصدارها حديثًا للعلماء فهمًا أوضح لعمليات تكوين النجوم الجارية داخل هذا السديم، مما يسلط الضوء على الآليات المعقدة وراء ولادة النجوم وتطورها.

بينما يواصل علماء الفلك دراسة سديم أوريون والأجسام الجامبو التابعة له، فإنهم يأملون في الكشف عن مزيد من الأفكار حول أسرار الكون. إن قدرة تلسكوب جيمس ويب الفضائي على التقاط صور تفصيلية ومراقبة الأجرام السماوية بأطوال موجية جديدة تفتح الأبواب أمام الاستكشاف والاكتشاف، مما يمكّن الباحثين من توسيع معرفتنا بالكون.

مصادر:

– جوناثان تشادويك، ميل أونلاين، 3 أكتوبر 2023