مهمة IMAP التابعة لناسا تمضي قدمًا في التجميع والاختبار

أكمل مشروع رسم الخرائط بين النجوم ومسبار التسريع (IMAP) التابع لناسا مرحلة تطوير حاسمة وهو الآن جاهز للتجميع والاختبار. اجتمع فريق IMAP مع لجنة مراجعة لتقييم خطة التكامل لجميع الأنظمة الموجودة على المركبة الفضائية، بما في ذلك الأجهزة العلمية والأنظمة الكهربائية وأنظمة الاتصالات وأنظمة الملاحة. يسمح الإكمال الناجح لمراجعة تكامل النظام (SIR) للمشروع بالمضي قدمًا في تجميع واختبار المركبة الفضائية استعدادًا للإطلاق.

تهدف مهمة IMAP إلى استكشاف حدود الغلاف الشمسي، والفقاعة المغناطيسية الواقية المحيطة بنظامنا الشمسي، وتسارع الجسيمات الذي يحدث داخله. ومن خلال دراسة الرسائل المضمنة في الجسيمات من الشمس وخارجها، سوف يفك برنامج IMAP ألغاز جوارنا الشمسي. ستقوم المهمة برسم حدود الغلاف الشمسي الذي تضخمه الرياح الشمسية.

وأعرب ديفيد ماكوماس، الباحث الرئيسي في مهمة IMAP والأستاذ بجامعة برينستون، عن اعتزازه بإنجاز الفريق. وقال: "نحن ننتقل الآن إلى تكامل واختبار المركبات الفضائية، حيث يتم دمج جميع الأنظمة الفرعية والأدوات الفردية معًا لإنشاء مرصد IMAP الكامل الخاص بنا."

ومن المقرر إطلاق برنامج IMAP في عام 2025، وسيقوده فريق دولي يضم أكثر من 20 مؤسسة شريكة. يقوم مختبر جونز هوبكنز للفيزياء التطبيقية (APL) بإدارة مرحلة التطوير، وبناء المركبة الفضائية، وسيكون مسؤولاً عن تشغيل المهمة. IMAP هي المهمة الخامسة في محفظة برنامج المجسات الأرضية الشمسية (STP) التابع لناسا.

ومن خلال تعزيز فهمنا للغلاف الشمسي والتفاعل بين الرياح الشمسية والفضاء، سيساهم برنامج IMAP في تحقيق الأهداف الأوسع لاستكشاف ناسا ومساعي البحث العلمي. مع كل إنجاز يتم تحقيقه، فإن مشروع IMAP يقربنا من كشف أسرار نظامنا الشمسي وما وراءه.

مصادر:

- ناسا

- جامعة برينستون