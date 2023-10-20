ناسا تختبر بنجاح فوهة محرك صاروخي من الألومنيوم مطبوعة ثلاثية الأبعاد لرحلات الفضاء السحيق

تعاون مهندسو ناسا في مركز مارشال لرحلات الفضاء مع Elementum 3D لتطوير واختبار فوهة محرك صاروخي مطبوعة ثلاثية الأبعاد مصنوعة من الألومنيوم. الفوهة، المصنوعة من نوع جديد من الألومنيوم يُعرف باسم A3-RAM6061، أخف من الفوهات التقليدية ويمكنها حمل المزيد من الحمولات، مما يجعلها مثالية لرحلات الفضاء السحيق. الألومنيوم معدن منخفض الكثافة، مما يسمح بمكونات عالية القوة وخفيفة الوزن. ومع ذلك، فإن تحمله المنخفض للحرارة الشديدة وميله إلى التشقق أثناء اللحام جعله غير مناسب للتصنيع الإضافي لأجزاء محرك الصاروخ.

في إطار مشروع التصنيع الإضافي التفاعلي للثورة الصناعية الرابعة (RAMFIRE)، ركزت وكالة ناسا على تطوير فوهات صواريخ مصنوعة من الألومنيوم خفيفة الوزن ومصنوعة بشكل إضافي مع قنوات داخلية صغيرة لإبقائها باردة. تم تصميم فوهة RAMFIRE كقطعة واحدة، مما يتطلب روابط أقل ويقلل وقت التصنيع بشكل كبير مقارنة بالطرق التقليدية التي تتطلب آلاف الأجزاء المرتبطة بشكل فردي.

تم تطوير الفوهة باستخدام تقنية ترسيب الطاقة الموجهة لمسحوق الليزر (LP-DED). عقدت NASA وElementum 3D شراكة مع RPM Innovations (RPMI) لبناء الفوهات باستخدام عملية LP-DED الخاصة بهم. أكملت فوهة RAMFIRE بنجاح العديد من اختبارات الحريق الساخن باستخدام تكوينات مختلفة للوقود، مما يدل على قدرتها على العمل في بيئات الفضاء السحيق الصعبة.

يمكن أن تلعب عملية تصنيع سبائك الألومنيوم والمواد المضافة الجديدة التي تم تطويرها في إطار مشروع RAMFIRE دورًا حاسمًا في أهداف وكالة ناسا للوصول إلى القمر إلى المريخ من خلال تمكين تصنيع مكونات صاروخية خفيفة الوزن قادرة على تحمل الأحمال الهيكلية العالية. تعمل ناسا على مشاركة البيانات والعمليات مع أصحاب المصلحة التجاريين والأوساط الأكاديمية، مما يسمح بتطبيقات محتملة في صناعة الطيران.

(المصدر: ناسا)