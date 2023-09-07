مروحية ناسا إنجينويتي تتجاوز 100 دقيقة من زمن الرحلة على المريخ

حققت مروحية Ingenuity التابعة لناسا إنجازًا كبيرًا، حيث تراكمت أكثر من 100 دقيقة من زمن الرحلة على المريخ. خلال رحلتها السابعة والخمسين يوم الأحد، قطعت إنجينيويتي مسافة 57 قدمًا وظلت محلقة في الهواء لمدة 713 ثانية، ليصل إجمالي وقت الهواء على سطح المريخ إلى 129 دقيقة.

هبطت شركة Ingenuity، التي تزن 4 أرطال (1.8 كجم)، على سطح المريخ مع مركبة Perseverance الجوالة التابعة لناسا في فبراير 2021. بينما تبحث Perseverance عن علامات على الحياة المريخية القديمة في Jezero Crater، كان الهدف الأساسي لـ Ingenuity هو إثبات جدوى الاستكشاف الجوي على البحر الأحمر. الغلاف الجوي الرقيق للكوكب. بعد إكمال حملة مكونة من خمس رحلات لمدة شهر بنجاح، تم منح Ingenuity تمديدًا للعمل ككشاف لفريق المثابرة.

إن إنجازات Ingenuity لها آثار على مهمات المريخ المستقبلية. تخطط ناسا لإدراج طائرتين هليكوبتر مماثلتين في مهمة الهبوط التي ستسترد العينات المجمعة من المثابرة. علاوة على ذلك، تعمل الوكالة على تطوير طائرات هليكوبتر أكبر وأكثر تقدمًا يمكنها إجراء استكشاف مستقل للمريخ، وجمع البيانات من المناطق التي يتعذر الوصول إليها، وتغطية مناطق واسعة من سطح الكوكب.

إن نجاح Ingenuity الرائد يفتح الأبواب أمام قدرات الاستكشاف المحسنة على المريخ ويمهد الطريق للتقدم في التكنولوجيا الجوية. وتظهر إنجازاتها إمكانية استخدام طائرات الهليكوبتر كأدوات لا تقدر بثمن للبحث العلمي والاكتشاف في بيئات خارج كوكب الأرض.

مصادر:

- سجل رحلات طائرات الهليكوبتر المبتكر التابع لناسا

– مهمة روفر المثابرة التابعة لناسا