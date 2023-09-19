مروحية إنجينويتي التابعة لناسا تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا للارتفاع على سطح المريخ

تواصل مروحية Ingenuity التابعة لناسا تحدي التوقعات ودفع حدود الطيران خارج الأرض. خلال رحلتها التاسعة والخمسين على المريخ، وصلت الطائرة العمودية التي يبلغ وزنها 59 أرطال (4 كجم) إلى أعلى ارتفاع لها حتى الآن – 1.8 قدمًا (66 مترًا). استغرقت الرحلة 20 ثانية وكانت تحليقًا خالصًا دون أي حركة أفقية.

تعمل Ingenuity، التي هبطت على المريخ مع المركبة الجوالة Perseverance التابعة لناسا في فبراير 2021، بمثابة مستكشف لفريق المركبة الجوالة. وكانت مهمتها الأساسية هي إثبات أن الاستكشاف الجوي على المريخ ممكن على الرغم من الغلاف الجوي الرقيق للكوكب. بعد إكمال إثبات المفهوم هذا بنجاح، واصلت Ingenuity الطيران، مما ساعد Perseverance في العثور على المسارات المثلى للاستكشاف وتحديد الأهداف العلمية المثيرة للاهتمام.

منذ رحلتها الأولى، أكملت Ingenuity إجمالي 59 رحلة جوية، حيث غطت مسافة 43,652 قدمًا (13,304 مترًا) وقضت إجمالي 106.5 دقيقة في الهواء. قبل الرحلة 59، كان الرقم القياسي لارتفاع المروحية هو 59 قدمًا (18 مترًا). سجل مسافة الرحلة الواحدة هو 2,310 قدم (704 أمتار)، تم تسجيله في أبريل 2022، وسجل مدته 169.5 ثانية، تم تسجيله في أغسطس 2021.

أثبتت مروحية Ingenuity أنها أحد الأصول القيمة في استكشاف المريخ، حيث توفر بيانات قيمة وتمهد الطريق للمركبات الجوية المستقبلية للمساعدة في البحث العلمي والمهمات البشرية المحتملة إلى الكوكب الأحمر.

التعاريف:

الإبداع: طائرة عمودية خفيفة الوزن تم تصميمها وتشغيلها بواسطة وكالة ناسا للاستكشاف الجوي على المريخ.

المثابرة: مركبة ناسا الجوالة التي هبطت على المريخ في فبراير 2021، مكلفة بالبحث عن علامات الحياة القديمة وجمع العينات للعودة المستقبلية إلى الأرض.

إثبات المفهوم: عرض توضيحي أو تجربة مصممة للتحقق من جدوى أو نجاح محتمل لمفهوم أو فكرة.

مصادر:

مختبر الدفع النفاث التابع لناسا