ناسا تدفع حدود الاتصالات الفضائية بإطلاق ILLUMA-T

تعمل وكالة ناسا على إحداث ثورة في الاتصالات الفضائية من خلال الإطلاق القادم لـ ILLUMA-T (عرض مودم مستخدم مدار أرضي منخفض ومحطة مكبر للصوت) إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) في نوفمبر المقبل. ستعرض هذه الحمولة الرائدة الإمكانات الهائلة لاتصالات الليزر في المهام ذات المدار الأرضي المنخفض.

باستبدال الاقتباسات في المقالة الأصلية، يمثل إطلاق ILLUMA-T قفزة كبيرة للأمام في مجال الاتصالات الفضائية. تستخدم الاتصالات الليزرية ضوء الأشعة تحت الحمراء غير المرئي، مما يمكّن المركبات الفضائية من إرسال واستقبال المعلومات بمعدلات بيانات أعلى. وهذا يعني أنه يمكن إرسال كميات كبيرة من البيانات إلى الأرض في عملية إرسال واحدة، مما يدعم الاكتشافات الأسرع والأبحاث الأكثر كفاءة للعلماء والمستكشفين.

ستتعاون ILLUMA-T، التي يديرها برنامج الاتصالات والملاحة الفضائية (SCaN) التابع لناسا، مع عرض ترحيل الاتصالات بالليزر (LCRD) التابع للوكالة، للعمل على أول مرحل اتصالات ليزر ثنائي الاتجاه وشامل لناسا. وقد أجرى LCRD، الذي تم إطلاقه في ديسمبر 2021، بالفعل تجارب لإظهار مزايا اتصالات الليزر من المدار المتزامن مع الأرض.

تتضمن بعض هذه التجارب تحليل تأثير الغلاف الجوي على إشارات الليزر، واختبار التوافق مع العديد من المستخدمين، واستكشاف قدرات الشبكات المتسامحة مع التأخير/التعطيل (DTN)، وتعزيز قدرات الملاحة. ومن خلال استخدام اتصالات الليزر، تعمل وكالة ناسا على توسيع حدود نقل البيانات وتوسيع إمكانيات استكشاف الفضاء.

بمجرد تثبيته على محطة الفضاء الدولية، سيكمل ILLUMA-T العرض التوضيحي الافتتاحي لناسا في الفضاء لقدرات ترحيل الليزر ثنائي الاتجاه. مجهزة بتلسكوب ومحور ثنائي المحور، تسمح وحدتها البصرية بالتتبع الدقيق لـ LCRD في مدار متزامن مع الأرض. بالنسبة لحجم الميكروويف، فإن الوحدة الضوئية قابلة للمقارنة بالثلاجة القياسية.

مع وجود ILLUMA-T على متن الطائرة، سيصل نقل البيانات من محطة الفضاء الدولية إلى LCRD إلى معدل مذهل يبلغ 1.2 جيجابت في الثانية. سيتم بعد ذلك نقل البيانات إلى محطات أرضية بصرية في كاليفورنيا أو هاواي وتوجيهها إلى مركز عمليات مهمة LCRD في نيو مكسيكو. أخيرًا، سيتم تحليل البيانات المستلمة من قبل فرق العمليات الأرضية ILLUMA-T في مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا في ماريلاند، مما يضمن دقتها وجودتها.

ومن خلال التعاون الناجح مع LCRD، فإن ILLUMA-T لديه القدرة على أن يصبح مكونًا أساسيًا في محطة الفضاء الدولية، مما يعزز بشكل كبير قدرات نقل البيانات التابعة لناسا من وإلى المختبر المداري.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هو الغرض من ILLUMA-T؟

ج: الغرض من ILLUMA-T هو إظهار مزايا اتصالات الليزر للمهام ذات المدار الأرضي المنخفض وإظهار إمكانية دمج اتصالات الليزر في شبكات الاتصالات الفضائية التابعة لناسا.

س: كيف يختلف الاتصال بالليزر عن طرق الاتصال التقليدية؟

ج: يستخدم الاتصال بالليزر ضوء الأشعة تحت الحمراء غير المرئي لإرسال واستقبال البيانات بمعدلات أعلى، مما يسمح للمركبة الفضائية بإرسال كميات أكبر من المعلومات إلى الأرض في عملية إرسال واحدة. يؤدي ذلك إلى تسريع عملية نقل البيانات ويسهل البحث والاكتشافات بشكل أسرع.

س: ما هي الفوائد المحتملة لاتصالات الليزر للباحثين؟

ج: يمكن أن توفر اتصالات الليزر معدلات بيانات محسنة، مما يسمح للباحثين في محطة الفضاء الدولية بإرسال المزيد من البيانات إلى الأرض مرة واحدة. يمكن أن تفيد هذه الكفاءة المتزايدة العديد من التحقيقات العلمية التي يتم إجراؤها على المحطة الفضائية.

س: ما هو الهدف طويل المدى لعروض الاتصالات بالليزر التابعة لناسا؟

ج: تهدف ناسا إلى دمج اتصالات الليزر كقدرة قياسية ضمن شبكات الاتصالات الفضائية الخاصة بها، والتي تشمل شبكة الفضاء القريب وشبكة الفضاء العميق.

س: من يقوم بتمويل وإدارة مشروع ILLUMA-T؟

ج: يتم تمويل حمولة ILLUMA-T من قبل برنامج الاتصالات والملاحة الفضائية (SCaN) التابع لناسا ويديرها مركز غودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا بالتعاون مع مكتب برنامج محطة الفضاء الدولية في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT). مختبر لينكولن.