يلتقط تلسكوب هابل التابع لناسا صورة مذهلة للمجرة العدسية NGC 3156

التقط تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا صورة مذهلة لمجرة NGC 3156، وهي مجرة ​​محدبة تقع على بعد 73 مليون سنة ضوئية. اكتشفها عالم الفلك ويليام هيرشل في عام 1784، وتقع NGC 3156 في كوكبة السدس الاستوائية الصغيرة.

تحتوي المجرات العدسية، مثل NGC 3156، على انتفاخ مركزي من النجوم محاط بقرص كبير، يشبه المجرات الحلزونية. ومع ذلك، على عكس الحلزونات، تفتقر العدسات العدسية إلى أذرع حلزونية بارزة. بالإضافة إلى ذلك، مثل المجرات الإهليلجية، تتكون المجرات العدسية في المقام الأول من نجوم أقدم مع الحد الأدنى من تكوين النجوم المستمر ولا يوجد انبعاث هيدروجين كبير.

تُظهر الصورة الملتقطة بواسطة تلسكوب هابل الفضائي السمات الفريدة لـ NGC 3156، بما في ذلك خيطان مذهلان من الغبار البني المحمر الداكن الذي يعبر قرص المجرة. هذا المظهر المميز يعطي المجرات العدسية اسمها، لأنها تشبه العدسات عند النظر إليها من الجانب أو الحافة.

لقد درس علماء الفلك NGC 3156 على نطاق واسع، واستكشفوا جوانب مختلفة من تكوينه وسلوكه. لقد قاموا بفحص مجموعاتها الكروية، وهي مجموعات كروية تقريبًا من النجوم مرتبطة ببعضها البعض عن طريق الجاذبية. بالإضافة إلى ذلك، قام العلماء بدراسة التفاعل بين النجوم والثقب الأسود الهائل الموجود في قلب المجرة.

باستخدام البيانات التي تم جمعها من تلسكوب هابل الفضائي، قارن علماء الفلك النجوم القريبة من قلب NGC 3156 مع تلك الموجودة في المجرات ذات الحجم المماثل وكتلة الثقب الأسود. وأظهرت النتائج أن NGC 3156 لديها نسبة أعلى من النجوم التي يلتهمها ثقبها الأسود الهائل مقارنة بنظيراتها.

تقدم الصورة الجذابة لـ NGC 3156 لمحة عن عالم المجرات العدسية المثير للاهتمام، مما يعزز فهمنا لهذه الأجرام السماوية الفريدة. ومن خلال البحث والاستكشاف المستمر، يأمل العلماء في الكشف عن المزيد من أسرار العجائب الكونية الشاسعة في الكون.

مصادر:

– وكالة ناسا: www.nasa.gov

- وكالة الفضاء الأوروبية: www.esa.int