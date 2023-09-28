صورة مذهلة لمجرة السومبريرو تم التقاطها بواسطة تلسكوب هابل

أذهلنا تلسكوب هابل التابع لناسا مرة أخرى بقدراته المذهلة من خلال التقاط صورة مذهلة لمجرة السومبريرو، التي تقع على بعد أكثر من 28 مليون سنة ضوئية من الأرض. وتعرض الصورة، التي شاركتها ناسا على إنستغرام، المجرة بألوان مختلفة من الأزرق والأخضر والبرتقالي والأحمر.

مجرة السومبريرو، التي يبلغ قطرها 50,000 ألف سنة ضوئية، هي نصف حجم مجرتنا درب التبانة. ويعتقد الخبراء أن ثقبًا أسودًا ضخمًا قد يكون موجودًا في مركزه، ومن المحتمل أن تتجاوز كتلة شمسنا. تكشف الصورة الحواف الحمراء والحلقات الصفراء والخضراء ومركز المجرة باللون الأزرق الفاتح، مع وجود نجوم ومجرات أخرى متناثرة عبر الإطار.

يدور تلسكوب هابل، الذي سمي على اسم عالم الفلك الشهير إدوين هابل، حول الأرض منذ إطلاقه في عام 1990. وكان له دور فعال في تتبع تطور وتشكل المجرات، والكشف عن الثقوب السوداء الهائلة داخل المجرات، ورسم خرائط لوجود المادة المظلمة في المجرات. كون. من خلال التطورات والإضافات لأدوات جديدة، قام هابل بأكثر من 1.5 مليون ملاحظة.

تم التقاط صورة مجرة ​​السومبريرو بالتعاون بين تلسكوب هابل وتلسكوب سبيتزر الفضائي. وبينما ركز هابل على الضوء المرئي، مما أدى إلى ظهور الألوان الساحرة في الصورة، ساهم سبيتزر من خلال التقاط الأشكال المختلفة.

يواصل تلسكوب هابل التابع لناسا توسيع حدود فهمنا للفضاء الخارجي، ويزودنا بصور غير عادية تعرض عجائب الكون.

المصادر: ناسا، إنستغرام