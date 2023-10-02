يلتقط تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا صورة مذهلة للنفاثات النجمية الساطعة

أذهلنا تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا مرة أخرى بصوره المذهلة للفضاء. تُظهر صورتها الحديثة الأضواء المشعة للنفاثات النجمية الساطعة، مما يترك المشاهدين في حالة من الدهشة والإثارة. وتُظهر الصورة التي التقطها التلسكوب منطقة G35.2-0.7N، المعروفة بتكوين النجوم عالية الكتلة.

النجوم التي تنشأ في هذه المنطقة كبيرة بشكل استثنائي ولديها القدرة على أن تصبح مستعرات أعظم مدمرة. تكشف الصورة عن نجم من النوع B، وهو ثاني أكبر نوع من النجوم، يرسل تدفقًا قويًا من الضوء نحونا، مما يخلق عرضًا مذهلاً.

تتشكل هذه النفاثات النجمية المضيئة من خلال تيارات من المادة المقذوفة من النجوم الأولية. تمتد هذه النفاثات، المعروفة باسم الحزم الموازية، بعيدًا دون أن تنتشر كثيرًا، مما يقلل التشوه. تم التقاط هذه الظاهرة النادرة بواسطة تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا، حيث تم عرض عجائب هذه النجوم الضخمة.

لالتقاط صورة الطائرة النجمية القوية، استخدم تلسكوب هابل الفضائي كاميرا واسعة المجال 3 (WFC3). تم تصميم هذه الكاميرا لالتقاط المجرات البعيدة والأنظمة النجمية والأجسام الفضائية والكواكب الخارجية. مجهزة بقنوات للأشعة فوق البنفسجية والضوء المرئي وكذلك الأشعة تحت الحمراء القريبة، فإن كاميرا WFC3 هي الكاميرا الرئيسية لتلسكوب هابل الفضائي.

تلسكوب هابل الفضائي هو أداة تعمل بالطاقة الشمسية وتدور على ارتفاع حوالي 547 كيلومترًا فوق الأرض، وتلتقط مناظر مذهلة في الفضاء. لديه القدرة على التقاط صور يعود تاريخها إلى مليارات السنين. منذ إطلاقه، أجرى تلسكوب هابل أكثر من مليون ملاحظة، مما يوفر معلومات قيمة عن عمر الكون وحجمه.

المصادر: ساينس ديلي، ناسا