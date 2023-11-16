يكشف تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا عن تفاصيل مهمة حول أقرب كوكب خارج المجموعة الشمسية بحجم الأرض

قدم تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا معلومات قيمة حول حجم وتكوين أقرب كوكب خارج المجموعة الشمسية بحجم الأرض والذي يمر عبر نجمه المجاور. وقد فتح هذا العبور، المعروف باسم محاذاة الكواكب، الباب لمزيد من التحقيقات في التركيب الجوي لهذا العالم الصخري.

تم اكتشاف الكوكب الخارجي، المسمى LTT 1445Ac، في البداية بواسطة القمر الصناعي لمسح الكواكب الخارجية العابرة (TESS) التابع لناسا في عام 2022. ومع ذلك، فإن الدقة البصرية لـ TESS لم تكن كافية لتحديد المستوى المداري للكوكب بدقة فيما يتعلق بنجمه من الأرض. أدى عدم اليقين هذا إلى احتمال حدوث عبور رعي، حيث يمر الكوكب فقط على جزء صغير من سطح النجم. كان من الممكن أن يؤدي هذا النوع من العبور إلى تقدير غير دقيق لقطر الكوكب.

ولحسن الحظ، مكنت قدرات تلسكوب هابل الفضائي العلماء من قياس حجم LTT 1445Ac بدقة. إميلي باس من مركز الفيزياء الفلكية | أوضحت جامعة هارفارد وسميثسونيان في كامبريدج، ماساتشوستس، أن هناك خطرًا من وجود "هندسة سيئة الحظ" يمكن أن تؤدي إلى انحراف القياسات. ومع ذلك، باستخدام قياسات هابل الدقيقة، تم تحديد قطر الكوكب الخارجي بحوالي 1.07 مرة من قطر الأرض.

وكشفت الملاحظات التي أجراها تلسكوب هابل أيضًا أن LTT 1445Ac، بتركيبته الصخرية، يشترك في خصائص مماثلة مع كوكبنا. ومع ذلك، فإن درجة حرارة سطحه، التي تصل إلى ما يقرب من 500 درجة فهرنهايت، تجعله غير صالح للحياة كما نعرفها.

يدور LTT 1445Ac حول نجم يسمى LTT 1445A، وهو جزء من نظام نجمي ثلاثي يقع على بعد 22 سنة ضوئية في كوكبة النهر. يتضمن النظام أيضًا كوكبين أكبر يدوران حول LTT 1445A، وزوجًا من النجوم القزمة المعروفة باسم LTT 1445B وC، وتقع على بعد حوالي 3 مليارات ميل. تشير محاذاة هذه الأجرام السماوية ومدارها إلى أنها تقع جميعها في نفس المستوى.

يعد القياس الدقيق لحجم LTT 1445Ac مهمًا لأنه يوفر نظرة ثاقبة لتنوع الكواكب داخل الأنظمة النجمية الأخرى. ستسمح الملاحظات المستقبلية، بما في ذلك تلك التي يتم إجراؤها بواسطة تلسكوب جيمس ويب الفضائي، للعلماء بتوصيف الأجواء للكواكب العابرة والحصول على فهم أفضل لهذه العوالم البعيدة.

الأسئلة الشائعة

1. كيف قام تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا بقياس حجم كوكب خارجي بحجم الأرض؟

قام تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا بقياس حجم الكوكب الخارجي القريب، LTT 1445Ac، من خلال مراقبة عبوره عبر النجم المجاور له. سمح هذا العبور للعلماء بتحديد قطر الكوكب بدقة.

2. ما أهمية القياس الدقيق لحجم LTT 1445Ac؟

يوفر القياس الدقيق لحجم LTT 1445Ac معلومات قيمة حول تكوينه ويسمح للعلماء بتوصيف الغلاف الجوي للكوكب. تساهم هذه المعرفة في فهمنا لتنوع الكواكب في الأنظمة النجمية الأخرى.

3. هل LTT 1445Ac مناسب للحياة؟

في حين أن LTT 1445Ac هو كوكب صخري مشابه في تكوينه للأرض، إلا أن درجة حرارة سطحه التي تبلغ حوالي 500 درجة فهرنهايت تجعله حارًا جدًا بحيث لا يدعم الحياة كما نعرفها.