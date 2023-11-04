الكشف عن ألوان كوكب المشتري الغامضة: الصورة الاستثنائية التي التقطها هابل

أصدرت وكالة ناسا مؤخراً صورة آسرة لكوكب المشتري، تزامناً مع معارضته السنوية. ومع ذلك، فإن ما يميز هذه الصورة هو تصويرها الاستثنائي للبقعة الحمراء العظيمة الشهيرة لكوكب المشتري، والتي تظهر باللون الأزرق في الصورة. تم التقاط هذه الصورة الساحرة بواسطة تلسكوب هابل الفضائي، الذي يدور حول الأرض، باستخدام الضوء فوق البنفسجي.

على عكس الضوء المرئي، فإن الضوء فوق البنفسجي له طول موجي أقصر بكثير وهو غير مرئي للعين البشرية. ومع ذلك، فإن تلسكوب هابل الفضائي، المتمركز خارج الغلاف الجوي للأرض، ماهر في اكتشاف الضوء فوق البنفسجي. ومن خلال استخدام الألوان الزائفة، تعرض الصورة ثلاثة أطوال موجية مختلفة من الضوء فوق البنفسجي كألوان مميزة: الأزرق والأخضر والأحمر.

النقطة المحورية في الصورة هي البقعة الحمراء العظيمة، وهي عاصفة ضخمة مضادة للأعاصير على كوكب المشتري تمتد على قطر الأرض تقريبًا. في هذه الصورة، يتحول لونه المحمر المعتاد إلى ظل ساحر من اللون الأزرق. وتوضح ناسا أن جزيئات الضباب الموجودة على ارتفاعات عالية في العاصفة تمتص الضوء بأطوال موجية فوق بنفسجية، مما يسبب هذا التحول المذهل في اللون.

على الرغم من كونها العاصفة الأكثر أهمية في نظامنا الشمسي، إلا أن البقعة الحمراء العظيمة آخذة في التقلص. وأكدت صورة سابقة التقطها هابل عام 2019 هذه الظاهرة المحيرة، مما ترك علماء الكواكب في حيرة من أمرهم بشأن السبب الدقيق. ومن ثم، يلتقط علماء الفلك بفارغ الصبر صورًا لكوكب المشتري أثناء تقابله السنوي - عندما تكون الأرض بين الشمس والكوكب - مما يوفر فرصة فريدة لمراقبة 100٪ من قرص المشتري ودراسة ميزاته المعقدة.

تُعد الصورة الأخيرة للأشعة فوق البنفسجية لكوكب المشتري بمثابة مورد حيوي للبحث المستمر في نظام العواصف الفائقة للكوكب. ويهدف العلماء إلى استخدام هذه البيانات لرسم خريطة لسحب المياه العميقة والحصول على نظرة ثاقبة للهياكل السحابية ثلاثية الأبعاد داخل الغلاف الجوي لكوكب المشتري.

بالنسبة لعشاق علم الفلك، فإن معارضة كوكب المشتري تجلب فوائد إضافية. خلال هذه الفترة، يشرق المشتري من الشرق عند الغسق ويغرب من الغرب عند الفجر، ويظل مرئيًا طوال الليل. في حين أن التلسكوب ضروري لاكتشاف البقعة الحمراء العظيمة، فإنه حتى زوج من المنظار يمكن أن يكشف عن أكبر أربعة أقمار للكوكب - كاليستو، وجانيميد، ويوروبا، وآيو.

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الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. لماذا تظهر البقعة الحمراء الكبرى باللون الأزرق في الصورة؟

تظهر البقعة الحمراء العظيمة باللون الأزرق في الصورة التي التقطها تلسكوب هابل الفضائي، لأن جزيئات الضباب الموجودة على ارتفاعات عالية في العاصفة تمتص الضوء بأطوال موجية فوق بنفسجية، مما يؤدي إلى لون أزرق ساحر.

2. لماذا يستطيع تلسكوب هابل الفضائي اكتشاف الضوء فوق البنفسجي؟

ويستطيع تلسكوب هابل الفضائي اكتشاف الضوء فوق البنفسجي بسبب موقعه خارج الغلاف الجوي للأرض، مما يمنع معظم الضوء فوق البنفسجي من الوصول إلى سطح الكوكب.

3. لماذا تتقلص البقعة الحمراء الكبرى؟

على الرغم من كونها العاصفة الأكثر أهمية في نظامنا الشمسي، إلا أن السبب الدقيق لتقلص البقعة الحمراء الكبرى لا يزال مجهولا. يواصل العلماء التحقيق في هذه الظاهرة المثيرة للاهتمام.

4. ما هو أفضل وقت لمراقبة كوكب المشتري؟

أفضل وقت لمراقبة كوكب المشتري هو أثناء معارضته السنوية، عندما تقع الأرض بين الشمس والكوكب. خلال هذه الفترة، يشرق المشتري من الشرق عند الغسق ويغرب من الغرب عند الفجر، مما يجعله مرئيًا طوال الليل.

5. ما الذي يمكن رؤيته بالمنظار عند مراقبة كوكب المشتري؟

عند مراقبة كوكب المشتري بالمنظار، يمكن رؤية أربع نقاط من الضوء في خط حول الكوكب. تتوافق هذه النقاط مع أكبر أربعة أقمار لكوكب المشتري: كاليستو، جانيميد، يوروبا، وآيو.