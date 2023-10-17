ناسا تدرس تخفيضات في تلسكوبات هابل وشاندرا لمواجهة العجز في الميزانية

يقال إن وكالة ناسا تفكر في تقليص حجم تلسكوب هابل الفضائي ومرصد شاندرا للأشعة السينية، وهما تلسكوبان فضائيان بارزان ساهما بشكل كبير في فهمنا للكون على مر السنين. صرح مارك كلامبين، مدير قسم الفيزياء الفلكية في ناسا، خلال عرض تقديمي حديث، أن التخفيضات قد تكون ضرورية لتخصيص التمويل للبرامج الجديدة في ناسا.

الميزانية المقترحة للسنة المالية القادمة أقل من طلب قسم الفيزياء الفلكية البالغ 1.56 مليار دولار. ولم يقدم كلامبين تفاصيل محددة حول مدى التخفيضات أو تأثيرها على البرامج الجارية. ومع ذلك، فقد ذكر أن التخفيض في الميزانية سيؤثر على البعثات في العمليات الممتدة، وهي تشاندرا وهابل.

وعلى الرغم من التخفيضات المحتملة، فإن كلا التلسكوبين يعملان حاليًا. علاوة على ذلك، هناك خطط لرفع مدار هابل لإطالة عمره. وقد قدمت عدة اتحادات، بما في ذلك الاتحاد الذي يضم SpaceX، مقترحات لتعزيز المرصد في مدار أرضي منخفض. انخفض مدار هابل تدريجيًا بسبب السحب الجوي، لكن الجهود جارية لمواجهة هذا التأثير.

وشددت وكالة ناسا على أهمية هابل كشريك رئيسي لتلسكوب جيمس ويب الفضائي، الذي سيتم إطلاقه في عام 2021. وبينما يتخصص ويب في عمليات رصد الأشعة تحت الحمراء العميقة، يوفر هابل عمليات رصد بالأشعة تحت الحمراء والبصرية عالية الوضوح. لقد أثر تطوير ويب بشكل كبير على ميزانية الفيزياء الفلكية في السنوات السابقة بسبب مكانته العالية وارتفاع تكاليفه.

وفي المقابل، لم يتلق مرصد شاندرا، الذي تم إطلاقه عام 1999، زيارات صيانة مثل هابل. واعترف كلامبين بأن تشاندرا يواجه تحديات تشغيلية، خاصة مع تأثير العزل على قدرته على الحفاظ على درجات الحرارة اللازمة لعمليات رصد الأشعة السينية.

سيتم إعادة توجيه التوفيرات المقترحة من التخفيضات المحتملة في هابل وشاندرا نحو المهام القادمة مثل تلسكوب نانسي جريس الروماني الفضائي، المقرر إطلاقه في عام 2027. وسيركز رومان على دراسة الأحداث النشطة في الكون البعيد، وذلك باستخدام أدوات المسح الكبيرة الخاصة به لرصدها. التقاط الظواهر السماوية السريعة.

ومن المرجح أن تخضع هذه التخفيضات المحتملة لمزيد من التقييمات في السنوات المقبلة، ومن المتوقع أن يتم إجراء مراجعات في مايو 2024 تقريبًا لتحديد ما إذا كان سيتم تمديد مهام هابل وشاندرا. لا تزال مخصصات الميزانية النهائية من وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA) لهبل غير واضحة في ضوء التخفيضات المتوقعة من قبل ناسا.

مصادر:

– أخبار الفضاء