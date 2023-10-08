يعود Honey Astrobee إلى محطة الفضاء الدولية بقدرات ملاحية محسنة

عاد الروبوت أستروبي التابع لناسا، هاني، بنجاح إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) بعد خضوعه للصيانة في مركز أبحاث أميس التابع لناسا. واستعرض الروبوت الأصفر، وهو واحد من ثلاثة روبوتات تحلق بحرية، قدراته الملاحية المستقلة المحسنة داخل محطة الفضاء الدولية، مما يعزز فرص التوعية والبحث في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

قضى هوني أستروبي ما يقرب من عام في مركز أبحاث أميس التابع لناسا في وادي السيليكون بكاليفورنيا قبل أن يعود إلى محطة الفضاء الدولية. ولدى وصوله، قام رائد الفضاء في وكالة ناسا وودي هوبورغ بفحص الروبوت المفكك وتأكد من أنه جاهز لاستئناف مهامه. بعد الفحوصات الأولية، أثبتت شركة Honey قدرتها على فك الارتباط من محطة الإرساء الخاصة بها، والتنقل عبر وحدة التجربة اليابانية (JEM) بالمحطة الفضائية، وإعادة الالتحام بنجاح دون الحاجة إلى إشراف الطاقم.

يعمل مرفق Astrobee، الذي يتضمن الروبوتات الثلاثة المكعبة الشكل والبرمجيات ومحطة الإرساء، بمثابة منصة بحثية وأداة توعية للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في محطة الفضاء الدولية. تساعد هذه الروبوتات، التي يتم دفعها بواسطة مراوح كهربائية في الجاذبية الصغرى للفضاء، رواد الفضاء في المهام الروتينية للمركبة الفضائية، مما يمكنهم من التركيز على المهام البشرية المتخصصة. يوفر مشروع Astrobee فرصًا للحمولة وتوجيهًا للمستخدمين من الأوساط الأكاديمية والصناعات الخاصة ووكالة ناسا والوكالات الحكومية الأخرى للبحث المعتمد وأهداف العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

Astrobee هو نظام آلي مبتكر طورته وكالة ناسا لتعزيز الكفاءة في محطة الفضاء الدولية. يتألف Astrobee من ثلاثة روبوتات على شكل مكعب، ويساعد رواد الفضاء في المهام الروتينية ويتحرك بسلاسة في بيئة الجاذبية الصغرى باستخدام مراوح كهربائية للدفع. بالإضافة إلى تطبيقاته العملية، يعزز Astrobee الاستكشاف العلمي والمبادرات التعليمية من خلال جهود البحث والتوعية في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

تم توفير التمويل لـ Astrobee من خلال برنامج تطوير تغيير اللعبة التابع لناسا ويتم توفير الدعم المستمر من قبل مكتب استخدام محطة الفضاء الدولية التابع لناسا.

مصادر:

- ناسا (الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء)