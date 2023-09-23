ناسا تسعى للحصول على مقترحات لمركبة فضائية جديدة لتخرج بأمان من مدار محطة الفضاء الدولية

أصدرت وكالة ناسا طلبًا لتقديم مقترحات من الصناعة الأمريكية لتطوير مركبة Deorbit الأمريكية (USDV)، وهي مركبة فضائية مصممة لإخراج محطة الفضاء الدولية (ISS) بأمان من مدارها عند تقاعدها. الهدف هو إعطاء الأولوية للمرونة والسلامة في المرحلة الانتقالية.

لتعزيز المنافسة وتعظيم القيمة، سيسمح الاستحواذ لمقدمي العروض باقتراح سعر ثابت ثابت أو رسوم حافز التكلفة الإضافية لمرحلة التصميم والتطوير والاختبار والتقييم للمشروع. العقد المتبقي سيكون بسعر ثابت.

كانت محطة الفضاء الدولية، وهي مشروع مشترك بين خمس وكالات فضائية (ناسا، وروسكوزموس، ووكالة الفضاء الأوروبية، وجاكسا، ووكالة الفضاء الكندية)، رمزا للتعاون الدولي منذ إطلاقها في عام 1998. ومع ذلك، مع اقتراب تقاعد المحطة، فمن الأهمية بمكان أن ضمان عملية خروج آمنة من المدار.

تتضمن الخطط المستقبلية نقل العمليات في مدار أرضي منخفض إلى منصات مملوكة ومُدارة تجاريًا. وهذا سيضمن استمرار الوصول إلى الفضاء للبحث وتطوير التكنولوجيا والتعاون الدولي.

في تطوير USDV، أجرت وكالة ناسا وشركاؤها دراسات وتقييمات واسعة النطاق. في حين أن الخطط السابقة نظرت في استخدام مركبات فضائية متعددة تابعة لشركة Roscosmos Progress لعمليات إزالة المدار، فقد تقرر أن من الضروري وجود مركبة فضائية مخصصة ذات قدرات قوية.

ستركز مركبة USDV على نشاط إزالة المدار النهائي وستكون إما تصميمًا جديدًا لمركبة فضائية أو تعديلًا لمركبة فضائية موجودة. ويجب أن تكون قادرة على العمل في رحلتها الأولى، وأن تتمتع بالتكرار، وأن تشتمل على القدرة على استعادة الحالات الشاذة لتنفيذ عملية الحرق الحرجة خارج المدار.

سيستغرق تطوير واختبار واعتماد مركبة الفضاء الأمريكية USDV عدة سنوات، مما يسلط الضوء على أهمية اتباع نهج استباقي لضمان تقاعد سلس وآمن لمحطة الفضاء الدولية.

المصدر: ناسا