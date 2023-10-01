يعود رائدا فضاء ناسا ورواد الفضاء الروس إلى الأرض بعد مهمة فضائية استمرت لمدة عام

عاد رائد فضاء من وكالة ناسا ورائدا فضاء روسيان بأمان إلى الأرض بعد قضاء ما يزيد قليلاً عن عام في الفضاء. حقق رائد الفضاء الأمريكي فرانك روبيو رقما قياسيا، حيث سجل الرقم القياسي لأطول رحلة فضائية أمريكية. كانت الإقامة الممتدة نتيجة رحلتهم الأصلية، وهي كبسولة سويوز، التي اصطدمت بالحطام الفضائي وفقدت كل سائل التبريد أثناء الالتحام بمحطة الفضاء الدولية.

وهبط الثلاثي في ​​منطقة نائية في كازاخستان على متن كبسولة سويوز بديلة تم إطلاقها في فبراير. تم إرسال هذه الكبسولة على عجل لتحل محل الكبسولة الأصلية بعد أن اشتبه المهندسون الروس في أن قطعة من النفايات الفضائية قد ثقبت المبرد الخاص بالكبسولة الأصلية. ومع المخاوف بشأن ارتفاع درجة الحرارة في غياب التبريد، تم اتخاذ القرار بعودة المركبة إلى الأرض فارغة.

ما كان من المفترض أن تكون مهمة مدتها 180 يومًا تحول في النهاية إلى إقامة مدتها 371 يومًا لروبيو، الذي قضى وقتًا أطول في الفضاء أكثر من أي رائد فضاء سابق لناسا في رحلة فضائية واحدة. الرقم القياسي لأطول مهمة فضائية يحمله رواد الفضاء الروس لمدة 437 يومًا.

تأخرت عودة روبيو وزملائه رواد الفضاء بسبب عدم توفر كبسولة سويوز أخرى لإطلاق طاقم جديد. ومع ذلك، فقد وصل البدلاء منذ ما يقرب من أسبوعين، مما يضمن استمرار العمليات في محطة الفضاء الدولية.

مصادر:

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