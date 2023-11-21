الكويكب أبوفيس: لقاء قريب مع الرؤى

في حدث كوني مثير، ينتظر علماء الفلك بفارغ الصبر موعدًا قادمًا مع الكويكب أبوفيس، وهو صخرة فضائية بحجم مبنى إمباير ستيت تقريبًا. ومن المتوقع أن يمر هذا الجسم السماوي على بعد 20,000 ألف ميل فقط من الأرض، مما يمثل اقترابًا غير مسبوق لمثل هذا الجسم الكبير. في حين كان يُنظر إلى أبوفيس في البداية على أنه تهديد، فقد أكدت الملاحظات الدقيقة أنه لا يوجد خطر مباشر للاصطدام خلال القرن القادم على الأقل.

ويهدف فريق العلماء من جامعة أريزونا، الذي يقود المهمة، إلى دراسة أبوفيس بالتفصيل وجمع رؤى قيمة حول تكوين الكواكب. لن تساهم أبحاثهم في فهمنا للنظام الشمسي المبكر فحسب، بل ستساعد أيضًا في تطوير استراتيجيات دفاعية ضد تأثيرات الكويكبات المحتملة على الأرض.

المركبة الفضائية المخصصة لهذه المهمة المحورية هي OSIRIS-APEX الشهيرة، والمعروفة سابقًا باسم OSIRIS-REx. أطلقته وكالة ناسا في عام 2016، وتمت إعادة استخدامه لالتقاط صور وبيانات عالية الدقة أثناء التحليق القريب من أبوفيس. ومع نجاحها السابق في جمع عينة من التربة من كويكب مختلف، فإن OSIRIS-APEX مجهزة جيدًا للكشف عن الأسرار المخفية داخل هيكل أبوفيس المستطيل الشكل على شكل حبة الفول السوداني.

في 13 أبريل 2029، سيصل أبوفيس إلى أقرب نقطة من الأرض، وسيصبح مرئيًا بالعين المجردة لبضع ساعات. في حين أن المنظر قد لا يكون مذهلا بصريا، إلا أنه سيكون بلا شك لحظة من الإثارة حيث يظهر أبوفيس كنقطة متلألئة من ضوء الشمس المنعكس في سماء الليل فوق أفريقيا وأوروبا.

لا تكمن أهمية أبوفيس في ندرته فحسب، بل أيضًا في تأثيره المحتمل على فهمنا للنظام الشمسي والدفاع عن كوكبنا. يمثل اللقاء الوثيق مع أبوفيس فرصة للحصول على نظرة ثاقبة حول تكوين الكويكبات القريبة من الأرض وكثافتها وسلوكها المداري. هذه المعرفة ضرورية لحماية كوكبنا من التأثيرات المستقبلية المحتملة وتطوير استراتيجيات فعالة لحرف الكويكبات.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو حجم الكويكب أبوفيس؟

ج: يبلغ عرض الكويكب أبوفيس حوالي 1,110 قدمًا (340 مترًا)، أي ما يعادل تقريبًا حجم مبنى إمباير ستيت.

س: ما مدى اقتراب أبوفيس من الأرض؟

ج: سيمر أبوفيس على بعد 20,000 ألف ميل فقط من الأرض، مما يمثل أقرب اقتراب لجسم بهذا الحجم في التاريخ الحديث.

س: ما هو الغرض من مهمة OSIRIS-APEX؟

ج: تهدف مهمة OSIRIS-APEX إلى مراقبة وتحليل اللقاء الوثيق مع أبوفيس، وجمع البيانات والصور القيمة لتعزيز فهمنا للكويكبات القريبة من الأرض والمساهمة في استراتيجيات الدفاع عن الكواكب.

مصادر:

– ناسا: https://www.nasa.gov

– جامعة أريزونا : https://www.arizona.edu