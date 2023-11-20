استكشاف الاحتمالات: اختبار الطيران الناجح الذي أجرته وكالة ناسا للمركبة الفضائية LOFTID

لقد فتح اختبار الطيران الرائد الذي أجرته وكالة ناسا إمكانيات جديدة لاستكشاف الفضاء. أظهر اختبار الطيران في المدار الأرضي المنخفض لمبطئ السرعة القابل للنفخ (LOFTID) جدوى الدرع الحراري القابل للنفخ المعروف باسم الغلاف الجوي لمبطئ السرعة الهوائي القابل للنفخ (HIAD). يمكن لهذه التكنولوجيا المبتكرة أن تمهد الطريق لمركبات فضائية أكبر حجمًا للتنقل بأمان في أجواء الأجرام السماوية المختلفة، بما في ذلك المريخ والزهرة وحتى قمر زحل تيتان.

تم الإطلاق الناجح لـ LOFTID في 10 نوفمبر 2022، باستخدام صاروخ Atlas V من United Launch Alliance (ULA). عند عودتها إلى الغلاف الجوي للأرض، وصلت المركبة الفضائية إلى سرعات تزيد عن 18,000 ميل في الساعة وشهدت درجات حرارة تقترب من 2,700 درجة فهرنهايت قبل أن تهبط بلطف في المحيط الهادئ.

وشددت ترودي كورتيس، مديرة برنامج مهام العروض التكنولوجية (TDM) في مقر ناسا، على أهمية هذا الإنجاز: "تسمح لنا القذائف الهوائية ذات القطر الكبير بتقديم أجهزة دعم مهمة وربما حتى الطاقم إلى سطح الكواكب ذات الغلاف الجوي. تعتبر هذه القدرة ضرورية لطموح الأمة في توسيع الاستكشاف البشري والروبوتي عبر نظامنا الشمسي.

لقد استثمرت ناسا في تطوير تقنيات HIAD لأكثر من عقد من الزمن، حيث أجرت اختبارين أصغر للطيران دون المداري قبل مهمة LOFTID. تستكشف الوكالة الآن التطبيقات المستقبلية لـ HIAD، بما في ذلك التعاون مع الشركات التجارية لتطوير تقنيات إعادة الدخول للأقمار الصناعية الصغيرة، والتقاط الطائرات، والحمولات القمرية.

أعرب مدير مشروع LOFTID، جو ديل كورسو، عن رضاه عن نتائج المهمة، قائلاً: "لقد كان هذا حدثًا أساسيًا بالنسبة لنا، والإجابة المختصرة هي: لقد كان ناجحًا للغاية. لقد انتهى تقييمنا لـ LOFTID بوعد بما يمكن أن تفعله هذه التكنولوجيا لتمكين استكشاف الفضاء السحيق.

ونتيجة لعرض LOFTID الناجح، أعلنت وكالة ناسا عن تعاونها مع ULA، في إطار برنامج Tipping Point، لتطوير قذيفة هوائية أكبر يبلغ طولها 12 مترًا. سيتم استخدام هذا الغلاف الجوي الجديد لاستعادة محركات Vulcan التابعة لشركة ULA من مدار أرضي منخفض لإعادة استخدامها.

أظهرت مهمة LOFTID مرونة وإمكانات تقنية HIAD في تمكين استكشاف الفضاء بشكل آمن وفعال. وبهذا الإنجاز، تكون ناسا على بعد خطوة واحدة من كشف أسرار الكون وتوسيع وجودنا خارج حدود الأرض.

أسئلة وأجوبة

ما هو لوفتيد؟

يرمز LOFTID إلى اختبار الطيران في المدار الأرضي المنخفض لمبطئ السرعة القابل للنفخ. إنها مركبة فضائية طورتها وكالة ناسا لاختبار صلاحية الدرع الحراري القابل للنفخ، والمعروف باسم الغلاف الهوائي لمبطئ الديناميكية الهوائية القابل للنفخ (HIAD).

لماذا تعتبر تقنية HIAD مهمة؟

تعتبر تقنية HIAD ضرورية لهبوط المركبات الفضائية الكبيرة بأمان عبر الأجواء للأجرام السماوية مثل المريخ والزهرة وقمر زحل تيتان. فهو يتيح توصيل أجهزة الدعم المهمة وربما حتى الطاقم إلى أسطح الكواكب ذات الأجواء.

ما هي التطبيقات المستقبلية لتقنية HIAD؟

تقوم ناسا بالتحقيق في التطبيقات المستقبلية لتقنية HIAD، بما في ذلك الشراكات مع الشركات التجارية لتطوير تقنيات إعادة الدخول للأقمار الصناعية الصغيرة، والتقاط الطائرات، والحمولات القمرية.

ماذا كانت نتيجة مهمة LOFTID؟

كانت مهمة LOFTID ناجحة للغاية، مما يدل على وعد تقنية HIAD في تمكين استكشاف الفضاء السحيق. واجهت المركبة الفضائية، بعد عودتها إلى الغلاف الجوي للأرض، ظروفًا قاسية لكنها ظلت سليمة دون أن تتضرر، مما أظهر مرونة الغلاف الجوي لـ HIAD.