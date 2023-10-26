قفزة ثورية: نظام الاتصالات الليزري الرائد التابع لناسا

تعمل وكالة ناسا على توسيع حدود الاتصالات الفضائية من خلال نظام اتصالات الليزر المبتكر الخاص بها. تسخر هذه التقنية الثورية قوة ضوء الأشعة تحت الحمراء غير المرئية لنقل واستقبال البيانات بسرعات عالية بشكل لا يصدق، مما يتيح للمركبة الفضائية إرسال كميات كبيرة من المعلومات إلى الأرض في عملية إرسال واحدة.

أحدث إضافة إلى هذا النظام المتطور هو العرض التوضيحي المتكامل لترحيل اتصالات الليزر ومودم المستخدم ذو المدار الأرضي المنخفض ومحطة مكبر الصوت (ILLUMA-T). من المقرر إطلاق ILLUMA-T إلى محطة الفضاء الدولية في نوفمبر المقبل، وسيعرض الفوائد الهائلة لاتصالات الليزر للمهام ذات المدار الأرضي المنخفض.

من خلال العمل جنبًا إلى جنب مع عرض ترحيل الاتصالات بالليزر (LCRD)، الذي تم إطلاقه في ديسمبر 2021، ستكمل ILLUMA-T أول مرحل اتصالات ليزر ثنائي الاتجاه من طرف إلى طرف لناسا. يقوم LCRD، المتمركز حاليًا في مدار متزامن مع الأرض، بإظهار مزايا اتصالات الليزر من خلال نقل البيانات بين محطتين أرضيتين على الأرض من خلال سلسلة من التجارب.

تتكون الوحدة البصرية ILLUMA-T من تلسكوب ومحور ثنائي المحور، مما يسمح لها بالتتبع والإشارة نحو LCRD في مدار متزامن مع الأرض. تعد الوحدة الضوئية، التي يبلغ حجمها حجم الميكروويف تقريبًا، مكونًا حيويًا في ILLUMA-T، والتي يمكن مقارنتها بالثلاجة القياسية.

بمجرد تركيبه على الجزء الخارجي من محطة الفضاء الدولية، سيقوم ILLUMA-T بنقل البيانات إلى LCRD بمعدل ملحوظ يبلغ 1.2 جيجابت في الثانية. ومن هناك، سوف يقوم LCRD بنقل البيانات إلى المحطات الأرضية الضوئية في كاليفورنيا أو هاواي. أخيرًا، سيتم إرسال البيانات إلى مركز عمليات مهمة LCRD في لاس كروسيس، نيو مكسيكو، ومن ثم فرق العمليات الأرضية ILLUMA-T في مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا في ماريلاند.

من خلال استكمال عملية الترحيل من طرف إلى طرف، يمكن للمهندسين في مركز جودارد لرحلات الفضاء فحص دقة وجودة البيانات المرسلة. تعد عمليات الاتصال والحمولة الناجحة مع LCRD والمحطة الفضائية من المسؤوليات الحاسمة بالنسبة لناسا جودارد.

إمكانيات الاتصالات بالليزر هائلة. بالنسبة لرواد الفضاء الذين يجرون أبحاثًا علمية في المحطة الفضائية، يمكن أن توفر اتصالات الليزر معدلات بيانات محسنة والقدرة على إرسال كميات أكبر من البيانات إلى الأرض. ومع معدل نقل مذهل يبلغ 1.2 جيجابت في الثانية، يستطيع ILLUMA-T نقل ما يعادل فيلمًا متوسطًا في أقل من دقيقة.

يمثل نظام الاتصالات بالليزر التابع لناسا قفزة كبيرة في قدرات الاتصالات الفضائية. ومن خلال هذه العروض الرائدة، تهدف ناسا إلى دمج اتصالات الليزر في شبكات الاتصالات الفضائية الموجودة لديها، مما يؤدي إلى إحداث ثورة في استكشاف الأرض القريبة من الأرض والفضاء العميق.

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أسئلة وأجوبة

1. ما هي الاتصالات بالليزر؟

اتصالات الليزر هي تقنية تستخدم ضوء الأشعة تحت الحمراء غير المرئي لإرسال واستقبال البيانات بسرعات عالية. فهو يسمح للمركبات الفضائية بإرسال كميات أكبر من المعلومات إلى الأرض في عملية إرسال واحدة.

2. ما هو ILLUMA-T؟

يرمز ILLUMA-T إلى عرض توضيحي لترحيل اتصالات الليزر المتكاملة ومودم المستخدم ذو المدار الأرضي المنخفض ومحطة مكبر الصوت. إنها حمولة مصممة لإظهار فوائد اتصالات الليزر للمهام في مدار أرضي منخفض.

3. ما هو LCRD؟

يعنيLCRD عرض ترحيل اتصالات الليزر. إنها مهمة أطلقتها وكالة ناسا لإثبات مزايا اتصالات الليزر من مدار متزامن مع الأرض. فهو ينقل البيانات بين محطتين أرضيتين على الأرض ويعمل حاليًا جنبًا إلى جنب مع ILLUMA-T لإكمال أول مرحل اتصالات ليزر ثنائي الاتجاه من طرف إلى طرف لناسا.

4. ما مدى سرعة معدل نقل البيانات في ILLUMA-T؟

يستطيع ILLUMA-T نقل البيانات بمعدل 1.2 جيجابت في الثانية، مما يسمح له بإرسال ما يعادل فيلم متوسط ​​في أقل من دقيقة.

5. ما هي فوائد الاتصالات بالليزر؟

تتيح اتصالات الليزر معدلات بيانات أعلى، ونقل أسرع للمعلومات، والقدرة على إرسال المزيد من البيانات إلى الأرض. ولديها القدرة على إحداث ثورة في الاتصالات الفضائية وتعزيز البحث العلمي الذي يتم إجراؤه على محطة الفضاء الدولية.