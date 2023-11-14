مهمة OSIRIS-REx: استكشاف الكويكبات لفهم أصول الحياة

دخلت مهمة OSIRIS-REx التاريخ باعتبارها أول مهمة لناسا على الإطلاق لجمع عينات من كويكب وإعادتها إلى الأرض. في 24 سبتمبر، هبطت الكبسولة المختومة التي تحتوي على عينات ثمينة من الكويكب بنجاح بالقرب من مدينة سولت ليك بولاية يوتا، في حدث بثته وكالة ناسا على نطاق واسع.

وتكمن أهمية هذه المهمة في السعي لفهم أصل وتاريخ الحياة على الأرض. وبينما شهد كوكبنا تحولات كبيرة على مدى مليارات السنين، فإن الكويكبات مثل الهدف المختار بينو ظلت دون تغيير نسبيًا منذ تكوين نظامنا الشمسي.

تزودنا هذه الصخور الفضائية بمواد نقية وغير متغيرة يمكنها أن تقدم رؤى قيمة للمراحل الأولى من جوارنا الكوني. ومن خلال دراسة هذه العينات، يأمل العلماء في الحصول على فهم أعمق للدور الذي ربما لعبته الكويكبات في أصل الحياة على الأرض.

تم اختيار الكويكب بينو بعناية لمهمة OSIRIS-REx بعد اعتبارات علمية وهندسية مكثفة. وهو كويكب قريب من الأرض تمت دراسته بشكل مكثف من خلال عمليات الرصد التلسكوبي على مدى العقدين الماضيين، مما يجعله مرشحا مثاليا لمهمة استكشافية.

ومن الخصائص المميزة لبينو هو تصنيفه على أنه كويكب كربوني، مما يعني أنه يحتوي على كمية عالية من الكربون. يمكن أن توفر عيناتها معلومات قيمة حول الكربون البكر في نظامنا الشمسي. علاوة على ذلك، تهدف المهمة إلى ربط المعلومات من الدراسات السابقة مع الملاحظات المباشرة التي تم الحصول عليها من العينات المجمعة.

مهمة OSIRIS-REx ليست الأولى من نوعها. نجحت مهمة هايابوسا 1 اليابانية في إعادة عينة من الكويكب إيتوكاوا في عام 2010، بينما عادت هايابوسا 2 من الكويكب ريوجو في عام 2020. وقد أسفرت هذه المهام بالفعل عن اكتشافات مهمة حول أقدم المواد في نظامنا الشمسي.

بينما تواصل OSIRIS-REx استكشافها للفضاء، تم تغيير العلامة التجارية للمركبة الفضائية لتصبح OSIRIS-APEX وهي حاليًا في طريقها إلى الكويكب أبوفيس. ستتوج هذه الرحلة التي تستغرق ست سنوات تقريبًا بالتحليق بالقرب من الكويكب، مما يزيد من توسيع معرفتنا بجيراننا السماويين.

أسئلة وأجوبة:

س: ما أهمية مهمة OSIRIS-REx؟

ج: تهدف المهمة إلى جمع عينات من أحد الكويكبات لدراسة دور الكويكبات في نشأة الحياة على الأرض.

س: لماذا تم اختيار الكويكب بينو للمهمة؟

ج: تم اختيار بينو بسبب تصنيفه على أنه كويكب كربوني وعمليات رصد تلسكوبية واسعة النطاق.

س: هل تم إجراء أي مهمة أخرى لإعادة عينات الكويكب من قبل؟

ج: نعم، نجحت بعثتا هايابوسا 1 وهايابوسا 2 اليابانيتان في جلب عينات من الكويكبات إيتوكاوا وريوغو، على التوالي.

س: كيف ستفيد مهمة OSIRIS-REx فهمنا للنظام الشمسي؟

ج: من خلال دراسة عينات الكويكبات الأصلية، يأمل العلماء في الحصول على معلومات ثاقبة حول المراحل المبكرة لنظامنا الشمسي ودور الكويكبات في أصل الحياة.

س: ما هو مستقبل مهمة OSIRIS-REx؟

ج: المركبة الفضائية، المعروفة الآن باسم OSIRIS-APEX، في طريقها حاليًا إلى الكويكب أبوفيس للتحليق بالقرب منه، لتواصل استكشافها للفضاء.