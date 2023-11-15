استكشاف نظامنا الشمسي: مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا

حققت مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا إنجازًا استثنائيًا في استكشاف الفضاء من خلال جمع عينات من الكويكب Bennu بنجاح وإعادتها إلى الأرض. تهدف المهمة، التي تحمل اسم الأصول والتفسير الطيفي وتحديد الموارد والأمن — مستكشف الثرى (OSIRIS-REx)، إلى تعزيز فهمنا لأصل وتاريخ نظامنا الشمسي.

تم اختيار الكويكب بينو، وهو كويكب قريب من الأرض (NEA)، بعناية للمهمة. وقد أخذ القرار في الاعتبار المناقشات الدقيقة التي أحاطت بالقدرات العلمية والهندسية للمهمة. لا يعد بينو هدفًا استراتيجيًا للاستكشاف فحسب، بل هو أيضًا كويكب كربوني يحتوي على نسبة عالية من الكربون، مما يجعله مصدرًا قيمًا للمواد البكر من المراحل الأولى لتكوين نظامنا الشمسي.

تلعب مهمات إعادة العينات الكوكبية، مثل OSIRIS-REx، دورًا حاسمًا في كشف الأسرار حول أصل الحياة على الأرض. في حين أن كوكبنا شهد تعديلات كبيرة طوال فترة وجوده، إلا أن الكويكبات مثل بينو ظلت دون تغيير نسبيًا منذ إنشائها قبل مليارات السنين. ومن خلال دراسة عينات من مصادر معروفة، يمكن للعلماء ربط المعلومات والملاحظات، مما يوفر فهمًا أعمق لتكوين نظامنا الشمسي.

إن مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا ليست المهمة الأولى لاستعادة عينات الكويكب. في عام 2010، نجحت بعثة هايابوسا 1 التابعة لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية في إعادة عينة من الكويكب إيتوكاوا، ومؤخرًا، عادت هايابوسا 2 من الكويكب 162173 ريوغو مع عينة من التربة. وقد زودت هذه البعثات الباحثين بالفعل بمعلومات قيمة حول أقدم المواد المعروفة في نظامنا الشمسي.

بينما تواصل OSIRIS-REx استكشافها للفضاء، تم تغيير غرض المركبة الفضائية لتصبح OSIRIS-APEX. وهي في طريقها حاليًا إلى الكويكب أبوفيس، وستقوم بالتحليق بالقرب من الكويكب بعد رحلة استغرقت ما يقرب من ست سنوات. لا تعمل هذه المهام المستمرة على توسيع معرفتنا بنظامنا الشمسي فحسب، بل تدفع أيضًا إلى الابتكارات التي تفيد الحياة على الأرض.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو الغرض من مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا؟

ج: تهدف المهمة إلى جمع عينات من الكويكب بينو وإعادتها إلى الأرض لتعزيز فهمنا لأصل نظامنا الشمسي وتاريخه.

س: لماذا تم اختيار الكويكب بينو للمهمة؟

ج: تم اختيار الكويكب بينو نظرًا لوضعه كهدف استراتيجي للاستكشاف وتكوينه باعتباره كويكبًا كربونيًا يحتوي على نسبة عالية من الكربون.

س: كيف تساهم بعثات عودة العينات في فهمنا للنظام الشمسي؟

ج: من خلال دراسة عينات من مصادر معروفة، يستطيع العلماء ربط المعلومات والملاحظات، مما يوفر فهمًا أعمق لتكوين نظامنا الشمسي.

س: هل قامت ناسا بمهام مماثلة من قبل؟

ج: نعم، لقد أكملت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية سابقًا مهمتين لإعادة عينات من الكويكبات: هايابوسا 1 وهايابوسا 2. وقد أسفرت هاتان المهمتان بالفعل عن معلومات قيمة حول أقدم المواد المعروفة في نظامنا الشمسي.

س: ما هو وضع مهمة OSIRIS-REx الآن؟

ج: تمت إعادة تسمية المركبة الفضائية إلى OSIRIS-APEX وهي حاليًا في رحلة إلى الكويكب أبوفيس، حيث ستقوم بالتحليق بالقرب منه بعد ما يقرب من ست سنوات.