نجحت مركبة الفضاء أوزوريس-ريكس التابعة لناسا في استرداد عينات من الكويكب الغني بالكربون المعروف باسم بينو، مما يمثل أول مهمة لناسا لإرجاع عينة من الكويكب. أطلقت المركبة الفضائية كبسولة العينة على بعد حوالي 100,000 ألف كيلومتر من الأرض وهبطت بالمظلة في صحراء يوتا. وأكد فريق الإنعاش أن الكبسولة كانت سليمة ولم يتم اختراقها، وقدر أنها تحتوي على الأقل على كوب من الركام من بينو.

وتكتسب هذه المهمة أهمية كبيرة لأنها تمثل أكبر كمية من عينات الكويكبات التي تم جمعها خارج القمر. إن اللبنات الأساسية المحفوظة من فجر نظامنا الشمسي، قبل 4.5 مليار سنة، ستزود العلماء برؤى قيمة حول تكوين الأرض والحياة. وسيتم نقل العينات إلى مختبر جديد في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن، حيث ستتم دراستها.

وصلت المركبة الفضائية أوزوريس-ريكس، التي انطلقت في هذه المهمة التي تبلغ قيمتها مليار دولار في عام 1، إلى بينو في عام 2016 ونجحت في انتزاع الأنقاض من الصخرة الفضائية الصغيرة في عام 2018 باستخدام مكنسة كهربائية طويلة. وكانت المركبة الفضائية قد قطعت مسافة 2020 مليار كيلومتر قبل أن تعود إلى الأرض. إن فتح الكبسولة في اليوم أو اليومين التاليين سيكشف عن الكمية الدقيقة للمادة التي تم جمعها.

هذه المهمة الناجحة هي العينة الثالثة لناسا العائدة من مهمة روبوتية في الفضاء السحيق، بعد المركبة الفضائية جينيسيس في عام 2004 والمركبة الفضائية ستاردست في عام 2006. ستساهم العينات المستردة من بينو بشكل كبير في فهمنا للكويكبات وتأثيرها المحتمل على الأرض. ومع مزيد من الدراسة، ستساعد البيانات المستمدة من العينات في تطوير استراتيجيات لإبعاد الكويكبات التي قد تشكل تهديدًا لكوكبنا في المستقبل.

المصادر: وكالة أسوشيتد برس.