مهمة OSIRIS-REx: جلب عينات من الكويكبات إلى الأرض

يتعاون العلماء في جامعة أريزونا مع وكالة ناسا في مهمة OSIRIS-REx، والتي تهدف إلى إعادة عينات الكويكب من الفضاء لتحليلها. سيكون هذا المسعى رائدًا، حيث ستكون هذه هي المرة الثالثة في التاريخ التي يتم فيها إرجاع عينات من الكويكبات إلى الأرض، وهي أكبر عينة يتم استردادها على الإطلاق.

المهمة عبارة عن جهد مشترك بين وكالة ناسا وجامعة أريزونا، للاستفادة من خبراتهما المشتركة لتنفيذ المهمة المعقدة المتمثلة في جمع مواد الكويكب بنجاح. الهدف هو دراسة الكويكبات للحصول على رؤى قيمة حول النظام الشمسي المبكر وربما اكتساب المعرفة حول أصل الحياة على الأرض.

مهدت المهمتان السابقتان اللتان قامت بهما وكالة الفضاء اليابانية، JAXA، الطريق لمهمة OSIRIS-REx. لقد زودت العودة الناجحة للعينات من هذه المهام العلماء ببيانات لا تقدر بثمن وأدت إلى تقدم كبير في فهمنا للكويكبات وتكوينها.

تم إطلاق المركبة الفضائية OSIRIS-REx التابعة لناسا في سبتمبر 2016 وهي تدور حول كويكب يُدعى بينو منذ عام 2018. وقد تم تجهيز المركبة الفضائية بأدوات وأدوات مختلفة للمساعدة في جمع العينات. إحدى هذه الأدوات هي آلية الحصول على العينات باللمس والذهاب (TAGSAM)، والتي تم تصميمها لجمع الصخور الصغيرة والمواد السطحية من الكويكب.

وبمجرد جمع العينة، ستغادر المركبة الفضائية من بينو وتبدأ رحلتها إلى الأرض. عند العودة إلى الغلاف الجوي للأرض، تنفصل كبسولة إرجاع العينة عن المركبة الفضائية وتهبط بالمظلة بأمان إلى الأرض، حيث سيتم استعادتها ونقلها إلى منشأة مخصصة لتحليلها.

وسيوفر تحليل عينات الكويكبات رؤى قيمة حول تكوين وبنية الكويكبات، وتسليط الضوء على تكوين نظامنا الشمسي وأصول الحياة على الأرض. ستساهم البيانات التي تم الحصول عليها من هذه المهمة في فهمنا للكون ومن المحتمل أن تشكل البعثات المستقبلية إلى الكويكبات وما بعدها.

مصادر:

– جامعة أريزونا

- ناسا

التعاريف:

- OSIRIS-REx: مهمة دراسة الكويكبات وإرجاع العينات التابعة لناسا، وهي اختصار لـ Origins، التفسير الطيفي، تحديد الموارد، الأمن، مستكشف Regolith.

- جاكسا: وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، وكالة الفضاء الوطنية اليابانية.