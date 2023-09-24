تعيد كبسولة OSIRIS-REx التابعة لناسا بأمان أكبر عينة من الكويكبات على الإطلاق إلى الأرض

عادت كبسولة فضائية تابعة لناسا تحمل أكبر عينة من التربة على الإطلاق من سطح كويكب إلى الأرض بنجاح. تم إطلاق الكبسولة على شكل قطرة اللبان من المركبة الفضائية OSIRIS-REx وهبطت في صحراء يوتا، داخل منطقة هبوط مخصصة غرب مدينة سولت ليك. وهذه هي المرة الثالثة فقط في التاريخ التي يتم فيها إعادة عينة من الكويكب إلى الأرض.

وتم جمع العينة قبل ثلاث سنوات من بينو، وهو كويكب صغير مصنف على أنه “جسم قريب من الأرض”. يحمل بينو أدلة قيمة حول أصول وتطور الكواكب الصخرية مثل الأرض بسبب كيمياءها ومعادنها التي لم تتغير نسبيًا منذ تكوينها قبل 4.5 مليار سنة. ويعتقد أنه يحتوي على جزيئات عضوية مشابهة لتلك الضرورية لنشوء الحياة.

وصلت المركبة الفضائية OSIRIS-REx، التي انطلقت في سبتمبر 2016، إلى بينو في عام 2018 وأمضت ما يقرب من عامين في الدوران حول الكويكب قبل جمع العينة في أكتوبر 2020. ثم انطلقت بعد ذلك في رحلة بطول 1.9 مليار كيلومتر عائدة إلى الأرض، لتصل إلى الغلاف الجوي العلوي. بسرعة 35 مرة ضعف سرعة الصوت قبل الهبوط.

سيقوم فريق الاسترداد باسترداد الكبسولة والتأكد من سلامة السفينة والعلبة الداخلية التي تحتوي على مادة الكويكب. وسيتم نقل العينة إلى غرفة نظيفة للفحص الأولي قبل توزيعها على العلماء في جميع أنحاء العالم لإجراء مزيد من التحليل. سيستمر الجزء الرئيسي من المركبة الفضائية OSIRIS-REx في استكشاف كويكب آخر قريب من الأرض يسمى أبوفيس.

المصدر: رويترز