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علوم

نجحت كبسولة OSIRIS-REx التابعة لناسا في إعادة عينة كويكب إلى الأرض

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 23، 2023
نجحت كبسولة OSIRIS-REx التابعة لناسا في إعادة عينة كويكب إلى الأرض

أكملت المركبة الفضائية OSIRIS-REx التابعة لناسا، والتي تحمل عينة من المواد الصخرية المأخوذة من سطح أحد الكويكبات، رحلتها إلى الأرض. وقامت الكبسولة بقفز ناري في الغلاف الجوي وهبطت بنجاح بالمظلة في صحراء يوتا يوم الأحد.

أطلقت المركبة الفضائية، التي صممتها وصنعتها شركة لوكهيد مارتن، كبسولة إعادة العينة للهبوط النهائي، دون الحاجة إلى إجراء تعديلات على مسار رحلتها. ومن المتوقع أن يكون الهبوط دقيقا، وقد حدث في ميدان الاختبار والتدريب التابع للجيش الأمريكي في ولاية يوتا.

تعد مهمة OSIRIS-REx، وهي عبارة عن تعاون بين وكالة ناسا وجامعة أريزونا، هي الثالثة على الإطلاق التي تعيد عينة من الكويكب إلى الأرض. وهي أيضًا أكبر عينة تم جمعها، إذ يقدر وزنها بـ 250 جرامًا. كما أعادت المهمات السابقة لوكالة الفضاء اليابانية عينات من الكويكبات.

تحتوي الكبسولة على مواد تم جمعها من بينو، وهو كويكب صغير غني بالكربون يمر بالقرب نسبيًا من الأرض كل ست سنوات. يقدم بينو، الذي يبلغ قطره 1,600 قدم فقط، معلومات قيمة حول النظام الشمسي المبكر وأصول كوكبنا. ويعتقد العلماء أنها قد تحتوي على جزيئات عضوية ضرورية لتطور الحياة.

تم إطلاق OSIRIS-REx في عام 2016 ووصل إلى بينو في عام 2018. وبعد قضاء عامين في الدوران حول الكويكب، نجحت المركبة الفضائية في جمع عينة من سطحه في أكتوبر 2020. وسيتم الآن فحص العينة في "غرفة نظيفة" في نطاق اختبار يوتا. قبل نقلها إلى مركز جونسون للفضاء التابع لناسا.

إن نجاح مهمة OSIRIS-REx يجعلنا أقرب إلى فهم أصول وتطور الكواكب الصخرية مثل الأرض. ستوفر البيانات التي تم جمعها من خلال هذه المهمة وبعثات إعادة عينات الكويكبات السابقة رؤى قيمة حول تكوين نظامنا الشمسي.

مصادر:
- مصدر المقال: [المصدر]
- ناسا
– جامعة أريزونا

By مامفو بريشيا

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