كبسولة OSIRIS-REx التابعة لناسا تحمل رؤوس عينة من الكويكبات من أجل الهبوط الناري

من المقرر أن تقوم المركبة الفضائية الآلية التابعة لناسا، OSIRIS-REx، بهبوط ناري عبر الغلاف الجوي للأرض وتهبط في صحراء يوتا يوم الأحد. أكملت المركبة الفضائية، التي حملت عينة من المواد الصخرية التي تم جمعها من سطح كويكب يسمى بينو، رحلتها التي استغرقت سبع سنوات، ومن المتوقع أن تهبط "على الفور" في نطاق الاختبار والتدريب في ولاية يوتا.

تهدف مهمة OSIRIS-REx، وهي عبارة عن تعاون بين وكالة ناسا وعلماء في جامعة أريزونا، إلى إعادة أكبر عينة من الكويكبات على الإطلاق لتحليلها. كما أعادت المهمات السابقة لوكالة الفضاء اليابانية عينات من الكويكبات إلى الأرض.

ويصنف الكويكب بينو، الذي تم جمع العينة منه، على أنه “جسم قريب من الأرض” ويمر قريبا نسبيا من كوكبنا كل ست سنوات. ويقدر العلماء احتمالات اصطدامه بالأرض في أواخر القرن الثاني والعشرين بنسبة 22 من 1. يعتبر بينو صغيرًا مقارنة بالكويكبات الأخرى، حيث يبلغ قطره 2,700 قدم فقط، لكنه يحمل أدلة قيمة حول أصول وتطور الكواكب الصخرية مثل الأرض.

وسيتم فحص العينة، التي يقدر وزنها بـ 250 جراما، من قبل علماء من جميع أنحاء العالم في مختبرات مختلفة. ستواصل المركبة الفضائية OSIRIS-REx رحلتها لاستكشاف كويكب آخر قريب من الأرض.

مصادر:

- رويترز