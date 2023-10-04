أول عينة من الكويكبات التابعة لناسا تهبط أخيرًا على الأرض

بعد انتظار دام سبع سنوات، عادت أول عينة من الكويكبات التابعة لوكالة ناسا أخيرًا إلى الأرض. ونجح المسبار الفضائي أوزوريس-ريكس، الذي انطلق في عام 2016، في الهبوط على الكويكب بينو وجمع ما يقرب من تسعة أوقيات من الغبار من سطحه. وامتدت رحلة المسبار مسافة 3.86 مليار ميل قبل أن يهبط في صحراء ولاية يوتا.

اكتشفت ناسا غبارًا أسودًا وحطامًا على سطح إلكترونيات الطيران لعلبة العلوم Osiris-Rex عندما تم فتح الغطاء الأولي. ومن المتوقع أن يوفر هذا الحطام معلومات قيمة عن أنواع الكويكبات التي يمكن أن تهدد الأرض.

تم إطلاق الكبسولة التي تحتوي على عينة الكويكب من ارتفاع يزيد عن 67,000 ميل وشهدت هبوطًا ناريًا عبر الغلاف الجوي للأرض، حيث وصلت سرعتها إلى أكثر من 27,000 ميل في الساعة. كان الهدف من المظلتين هو إبطاء عملية الهبوط، لكن المظلة الرئيسية انتشرت أعلى من المتوقع.

ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي في 11 أكتوبر، سيتم خلاله الكشف عن غالبية العينة للجمهور. ومن المتوقع أن يعزز تحليل الكويكب الفهم العلمي لتكوين النظام الشمسي وصلاحية الأرض للسكن. سيتم الاحتفاظ بمعظم العينة للدراسة المستقبلية، مع استخدام جزء منها على الفور للتجارب وإرسال بعضها إلى شركاء المهمة في اليابان وكندا.

تعتبر الكويكبات مثل بينو مكونة من مواد أصلية من النظام الشمسي المبكر، مما يوفر معلومات قيمة حول تكوينه وتطوره. يُعتقد أن بينو، على وجه التحديد، يحتوي على جزيئات الكربون والماء الموجودة في المعادن. وقد أثارت كثافته المنخفضة غير المتوقعة، والتي تم اكتشافها أثناء اتصال المسبار بسطحه، اهتمام العلماء. على الرغم من أن فرصة اصطدام بينو بالأرض ضئيلة، إلا أن فهم تكوينه أمر مهم للاعتبارات المستقبلية.

مصادر:

- وكالة ناسا (لم يتم توفير عنوان URL)

- مديرة برنامج أوزوريس ريكس ميليسا موريس