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علوم

الأرض تستقبل أكبر عينة من الكويكبات التي تم التقاطها في الفضاء

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 23، 2023
الأرض تستقبل أكبر عينة من الكويكبات التي تم التقاطها في الفضاء

من المقرر أن تقوم مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا بتسليم أكبر عينة من الكويكبات التي تم التقاطها في الفضاء على الإطلاق، مما يوفر للعلماء رؤى قيمة حول تكوين الكواكب منذ مليارات السنين. ومن المقرر أن تهبط المركبة الفضائية في صحراء يوتا يوم 24 سبتمبر، حاملة عينات من الصخور والغبار تزن حوالي 250 جرامًا.

وستوفر العينة المأخوذة من سطح الكويكب بينو، الواقع على بعد أكثر من 200 مليون ميل من الأرض، نافذة على الوقت الذي كانت فيه الشمس والكواكب تتشكل قبل حوالي 4.5 مليار سنة. وستكون هذه هي المرة الأولى التي تعيد فيها الولايات المتحدة عينة من الكويكب، حيث تلعب وكالة الفضاء الكندية أيضًا دورًا في المهمة من خلال توفير مقياس الارتفاع بالليزر OSIRIS-REx.

ساعد نظام الليزر في مسح سطح بينو وجمع معلومات مفصلة حول ميزاته. ونتيجة لذلك، ستحصل كندا على جزء من عينة بينو لأغراض البحث. الهدف الأساسي للمهمة هو فهم كيف بدأت الحياة على الأرض وكيف تشكلت الكواكب في النظام الشمسي.

صرح كيم دايت، أحد كبار أمناء علم المعادن في متحف أونتاريو الملكي وجزء من الفريق الكندي، أن الصخور التي تم جمعها من بينو هي من المراحل المبكرة جدًا من تكوين النظام الشمسي وأن الفريق يتوقع اكتشافات غير متوقعة.

وأوضح مايكل دالي، عالم الأجهزة في جهاز قياس الارتفاع بالليزر OSIRIS-REx، أن تحليل كندا لعينة الكويكب سيركز على فهم كيفية احتفاظ بينو بالحرارة وتوزيعها. وبينو، كويكب غني بالكربون، أكبر من مبنى إمباير ستيت في نيويورك، ويعتقد أنه يحتوي على معادن طينية وهياكل صخرية مع الماء. وقد تكتشف المهمة أيضًا وجود جزيئات عضوية، بما في ذلك السكريات والأحماض الأمينية، الضرورية للحياة.

إن دراسة بينو ليست مهمة للأغراض العلمية فحسب، بل تساعد الباحثين أيضًا على الاستعداد للتأثير المحتمل للكويكبات المماثلة على الأرض في المستقبل. وقد استعادت اليابان في السابق كميات صغيرة من عينات الكويكبات، لكن هذه المهمة تمثل علامة فارقة مهمة بالنسبة للولايات المتحدة.

مصادر:
– نظام ناسا الشمسي (@NASASolarSystem) على تويتر
- أخبار عالمية
- وكالة أسوشيتد برس

By غابرييل بوتا

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