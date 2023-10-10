تتعاون ناسا وسبيس إكس في سلسلة من بعثات فالكون الثقيلة

حجزت وكالة ناسا خمس عمليات إطلاق على صاروخ Falcon Heavy التابع لشركة SpaceX لسلسلة من المهام الفضائية الآلية خلال السنوات القليلة المقبلة. وأول هذه المهمات هو إطلاق مستكشف الكويكبات Psyche المقرر اليوم الخميس. صرح مدير إطلاق ناسا، تيم دن، أن بيان SpaceX لعمليات إطلاق Falcon Heavy السابقة كان مفيدًا في التحضير لمهمة Psyche. بشكل عام، هناك ما يصل إلى 10 بعثات Falcon Heavy متعاقدة مع SpaceX، خمس منها عبارة عن عقود ثابتة مع برنامج خدمات الإطلاق التابع لناسا. إحدى المهام البارزة هي يوروبا كليبر، وهي مهمة بقيمة 5 مليارات دولار يقودها مختبر الدفع النفاث لاستكشاف القمر الجليدي لكوكب المشتري أوروبا. بالإضافة إلى ذلك، قامت قوة الفضاء الأمريكية وأستربوتيك أيضًا بحجز رحلات فالكون هيفي للأغراض التجارية، بما في ذلك مركبات الهبوط على سطح القمر ومهام إعادة الإمداد إلى محطة جيتواي القمرية.

على الرغم من المنافسة من نظام الإطلاق الفضائي التابع لناسا والصاروخ الضخم ستارشيب التابع لشركة سبيس إكس، يظل فالكون هيفي أقوى صاروخ تجاري تشغيلي في العالم. مع قدرة حمولة تبلغ حوالي 64 طنًا متريًا، فإنه يتفوق على أي صاروخ آخر متاح حاليًا لوكالة ناسا. في حين أنه من المتوقع أن تقترب الصواريخ الجديدة مثل Vulcan من United Launch Alliance و New Glenn من Blue Origin من حيث قدرة الرفع، إلا أنها لا تزال غير مثبتة. يتمتع Falcon Heavy بسجل حافل بالنجاح حيث اكتملت سبع عمليات إطلاق منذ إطلاقه الافتتاحي في عام 2018. كما أشادت وكالة ناسا بشركة SpaceX لدفعها حدود الصناعة والمشاركة في التعاون التحليلي والهندسي. تم اعتماد Falcon Heavy مؤخرًا من قبل وكالة ناسا لإطلاق أغلى المهام الروبوتية للوكالة.

بشكل عام، يؤدي التعاون بين NASA وSpaceX إلى زيادة الطلب على تسع من أصل عشر بعثات Falcon Heavy الموجودة حاليًا في قائمة SpaceX المتراكمة. أعرب دن عن تقديره لقدرات SpaceX وأعرب عن أمله في أن تقدر SpaceX دقة ناسا التحليلية والهندسية في شراكتها.

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