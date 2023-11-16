تخضع الطائرة X-59 الأسرع من الصوت لعملية تحول تحويلية

من المقرر أن تخضع طائرة ناسا X-59 الأسرع من الصوت، والتي اشتهرت بقدرتها على الطيران بشكل أسرع من سرعة الصوت دون إحداث دوي صوتي مدمر، لعملية تحول ملحوظة. شقت الطائرة التجريبية طريقها مؤخرًا إلى حظيرة الطلاء التابعة لشركة Lockheed Martin Skunk Works في بالمديل، كاليفورنيا، حيث ستخضع لتحول مذهل من نظام الألوان المعدني والأخضر غير اللامع الحالي إلى تصميم جذاب باللون الأحمر والأبيض والأزرق.

سيحتوي المظهر المتجدد للطائرة X-59 على جسم أبيض في الغالب، مع جانب سفلي "أزرق صوتي" اختارته وكالة ناسا، ولمسات حمراء على أجنحتها. لا تخدم طبقة الطلاء الجديدة هذه غرضًا جماليًا فحسب، بل توفر أيضًا حماية حيوية ضد الرطوبة والتآكل، مما يضمن متانة الطائرة وطول عمرها.

بمجرد اكتمال عملية الطلاء، ستخضع X-59 لقياسات شاملة، بما في ذلك تقييمات الوزن والشكل. ستساعد هذه التقييمات الدقيقة في تحسين وتعزيز تقنيات النمذجة الحاسوبية، مما يساهم في نهاية المطاف في التقدم في تكنولوجيا الفضاء الجوي.

تعد X-59 جزءًا لا يتجزأ من مهمة Quesst التابعة لناسا، والتي تم إعادة جدولتها لعام 2024. وفي العام المقبل، تخطط ناسا لتحليق الطائرة التجريبية المطلية حديثًا فوق مجتمعات مختلفة في الولايات المتحدة لقياس التصورات العامة فيما يتعلق بالصوت الذي تنتجه .

أعربت كاثي باهم، مديرة مشروع الطيران منخفض الازدهار، عن سعادتها بوصول المشروع إلى هذا الإنجاز الهام. إنها تتوقع إحساسًا عميقًا بالرهبة عندما تخرج X-59 من حظيرة الطلاء، حيث تضفي الصور المذهلة رؤية ناسا المبتكرة على الحياة.

بالإضافة إلى تحولها البصري، تهدف X-59 إلى تزويد وكالة ناسا ببيانات لا تقدر بثمن حول ما يشار إليه باسم "الضربة الصوتية". من المحتمل أن يؤدي هذا البديل الأكثر هدوءًا للطفرة الصوتية التقليدية إلى تعديلات في اللوائح الحالية التي تحظر الطيران الأسرع من الصوت فوق المناطق المأهولة بالسكان. ومن خلال مشاركة هذه البيانات مع الجهات التنظيمية، تسعى ناسا إلى تمهيد الطريق لاحتمالات الطيران التجاري الأسرع من الصوت في المستقبل.

يحمل العام المقبل وعدًا كبيرًا للطائرة الأسرع من الصوت X-59، ويتوقع باهم بفارغ الصبر المهمة الرائعة التي تنتظر الطائرة. سيمثل التصميم الخارجي للطائرة X-59 بصريًا المساعي الاستثنائية التي تنتظرنا في هذا المشروع الرائد.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هو الغرض من الطائرة الأسرع من الصوت X-59؟ تم تصميم الطائرة الأسرع من الصوت X-59 لتطير بسرعة أكبر من سرعة الصوت دون إنتاج دوي صوتي مدمر، مما يمكن أن يمهد الطريق لاحتمالات الطيران التجاري الأسرع من الصوت في المستقبل. لماذا تقوم ناسا بطلاء الطائرة X-59؟ تعطي وكالة ناسا للطائرة X-59 طلاءًا جديدًا في المقام الأول لأسباب جمالية، ولكنها تخدم أيضًا غرض حماية الطائرة من الرطوبة والتآكل. ما هي أهمية "الضربة الصوتية" للطائرة X-59؟ يشير "الضربة الصوتية" لطائرة X-59 إلى بديل أكثر هدوءًا لدوي الصوت النموذجي الناتج عن الرحلات الجوية الأسرع من الصوت. وتعتزم وكالة ناسا دراسة هذا الصوت وتقديم بيانات عنه إلى الجهات التنظيمية، مما قد يؤدي إلى تعديلات في القواعد التي تحكم الطيران الأسرع من الصوت فوق المناطق المأهولة بالسكان. متى سيتم الانتهاء من تجديد X-59؟ سيتم الانتهاء من تحول X-59 في المستقبل القريب. بمجرد اكتمال عملية الطلاء، سيتم أخذ القياسات النهائية لتعزيز تقنيات النمذجة الحاسوبية.