تستعد مهمة فيريتاس فينوس التابعة لناسا للانطلاق من خلال دراسة المناطق البركانية في أيسلندا

قد تكون مهمة فيريتاس التابعة لوكالة ناسا لاستكشاف كوكب الزهرة معلقة، لكن الفريق العلمي يستغل هذا الوقت لتحسين التقنيات والتقنيات على الأرض. أخذتهم إحدى الحملات الميدانية الأخيرة إلى منطقة أسكجا البركانية في أيسلندا. تشبه هذه المنطقة البيئة القاسية لكوكب الزهرة وتعمل بمثابة نظير لدراسة الأنواع المختلفة من الانفجارات التي تحدث على سطح الكوكب.

وقام الفريق بجمع عينات من الصخور والأسطح القريبة من البركان النشط، والتي سيتم تحليلها في المختبر. ومن خلال دراسة المناطق البركانية على الأرض، يمكن للباحثين الحصول على معلومات ثاقبة حول السمات الجيولوجية لكوكب الزهرة والاستعداد بشكل أفضل لمهمة فيريتاس في المستقبل.

تقدم أيسلندا فرصة فريدة لدراسة كوكب الزهرة لأنه بلد بركاني يقع فوق عمود ساخن. إن أوجه التشابه بين الخصائص الجيولوجية لأيسلندا وكوكب الزهرة تجعلها موقعًا مثاليًا لإجراء البحث العلمي وتطوير التقنيات التي سيتم استخدامها في البعثات المستقبلية إلى الكوكب.

خلال الحملة، قام الفريق أيضًا بزيارة Fagradalsfjall في جنوب غرب أيسلندا لجمع عينات إضافية لتحليلها. وفي الوقت نفسه، التقطت إحدى الطائرات صوراً رادارية للمنطقة من الأعلى. تهدف هذه الجهود إلى تحسين الخوارزميات الموجودة على متن فيريتاس، مما يتيح تحديدًا أفضل للتغيرات السطحية على كوكب الزهرة.

كان من المتوقع أن توفر مهمة فيريتاس معلومات أساسية عن كوكب الزهرة وسطحه، لكن التأخير أدى إلى تعليق هذه الاكتشافات. وتعمل ناسا على مهمة أخرى لكوكب الزهرة تسمى دافينشي، ومن المقرر إطلاقها في عام 2029.

يعد هذا الاستكشاف للمناطق البركانية في أيسلندا خطوة حاسمة نحو فهم كوكب الزهرة وتعزيز معرفتنا بالكواكب الأخرى في نظامنا الشمسي.

مصادر:

- بعثة فيريتاس فينوس التابعة لناسا تواصل الاستعدادات على الأرض (ناسا)

- حقوق الصورة: ناسا/مختبر الدفع النفاث-معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا