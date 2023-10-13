تجربة الاتصالات البصرية في الفضاء السحيق (DSOC) التابعة لناسا لإحداث ثورة في الاتصالات في الفضاء

تم إطلاق تجربة الاتصالات الضوئية في الفضاء السحيق (DSOC) التابعة لناسا، وهي جزء من المركبة الفضائية Psyche التابعة للوكالة، في 13 أكتوبر، مما يمثل علامة فارقة كبيرة في مجال الاتصالات الفضائية. DSOC هي تقنية ثورية تهدف إلى إظهار الاتصالات الليزرية أو البصرية خارج نظام الأرض والقمر.

توفر الاتصالات الليزرية قفزة نوعية في معدلات البيانات، بقدرة أعلى بـ 10 إلى 100 مرة من أنظمة الاتصالات الراديوية التقليدية المستخدمة في المركبات الفضائية. سيسمح هذا الإنجاز للبعثات الفضائية المستقبلية بنقل صور عالية الدقة وكميات أكبر من البيانات العلمية وحتى بث الفيديو المباشر إلى الأرض.

يتكون جهاز الإرسال والاستقبال الليزري DSOC من جهاز إرسال ليزر قريب من الأشعة تحت الحمراء لإرسال بيانات عالية السرعة إلى الأرض وكاميرا رائدة لحساب الفوتون لاستقبال أشعة الليزر من الأرض. خلال أول عامين من رحلة Psyche إلى الكويكب الغني بالمعادن، ستتواصل DSOC مع محطتين أرضيتين في جنوب كاليفورنيا، لتعرض قدرتها على نقل بيانات عالية السرعة عبر مسافات تصل إلى 240 مليون ميل (390 مليون كيلومتر).

وفقًا لأبي بيسواس، تقني مشروع DSOC في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، فقد أثبتت الاتصالات الليزرية نجاحها بالفعل في المدار القريب من الأرض والأقمار الصناعية التي تدور حول القمر. ومع ذلك، تمثل الاتصالات في الفضاء السحيق تحديات جديدة تهدف تقنية DSOC إلى التغلب عليها. إذا نجحت، فسوف تعمل DSOC على تحسين قدرة إعادة البيانات بمقدار 10 إلى 100 مرة، مما يدعم طموحات ناسا المستقبلية مثل إرسال رواد فضاء إلى المريخ.

تتمتع هذه التكنولوجيا الرائدة بالقدرة على إحداث ثورة في الاتصالات الفضائية، مما يتيح بعثات أكثر كفاءة وتقدمًا لاستكشاف نظامنا الشمسي. ومن خلال تسخير قوة اتصالات الليزر، تستطيع وكالة ناسا تعزيز اكتشافاتها العلمية وتمهيد الطريق لاستكشاف الإنسان للكون.

مصادر:

– ناسا للتكنولوجيا تويتر: @NASA_Technology (13 أكتوبر 2023)

– مختبر ناسا للدفع النفاث: https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?release=2021-180#gs.etprmz