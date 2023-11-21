الاتصالات الضوئية في الفضاء السحيق تحقق إنجازًا كبيرًا في نقل البيانات بالليزر

في إنجاز كبير، نجح نظام الاتصالات البصرية في الفضاء العميق (DSOC)، الذي طورته وكالة ناسا، في نقل البيانات عبر مسافة هائلة تبلغ 10 ملايين ميل باستخدام تكنولوجيا الليزر. ويمثل هذا الإنجاز أبعد عرض على الإطلاق للاتصالات البصرية، متجاوزًا المسافة بين القمر والأرض بمقدار 40 مرة.

استخدمت تجربة DSOC، التي أجريت في 14 نوفمبر، ليزرًا قريبًا من الأشعة تحت الحمراء لتشفير البيانات ونقلها إلى تلسكوب هيل في مرصد بالومار التابع لمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في مقاطعة سان دييغو، كاليفورنيا. تم تركيب نظام الاتصالات الليزري المتطور هذا على متن المركبة الفضائية Psyche التي تم إطلاقها مؤخرًا ويهدف إلى إرسال بيانات اختبار النطاق الترددي العالي إلى الأرض خلال مرحلة العرض التكنولوجي التي تستغرق عامين.

يدير كل من DSOC وPsyche مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في جنوب كاليفورنيا، ويمهدان الطريق للتقدم في الاتصالات الفضائية. إن أداة DSOC، القادرة على إرسال واستقبال إشارات الأشعة تحت الحمراء القريبة، مقفلة على منارة ليزر قوية للوصلة الصاعدة مرسلة من مختبر تلسكوب الاتصالات البصرية في مرفق جبل تيبل التابع لمختبر الدفع النفاث بالقرب من رايتوود، كاليفورنيا.

يمثل هذا الإنجاز الهام، الذي يشار إليه باسم "الضوء الأول" من قبل وكالة ناسا، التنسيق الناجح لجهاز الإرسال والاستقبال الليزري للطيران على متن Psyche مع الأصول الأرضية. قام جهاز الإرسال والاستقبال، إلى جانب الأنظمة الآلية، بتعديل توجيه أشعة الليزر، مما يسمح بنقل البيانات بكفاءة بين بالومار ومرفق جبل تيبل.

وأكدت ترودي كورتيس، مديرة العروض التكنولوجية في مقر ناسا، على أهمية تحقيق هذا الإنجاز، مشيرة إلى أنه يمهد الطريق للتقدم المستقبلي في الاتصالات ذات معدل البيانات العالي. وستمكن هذه التطورات من نقل المعلومات العلمية والصور عالية الوضوح وحتى بث الفيديو لدعم استكشاف الإنسان للمريخ.

ويمثل النقل الناجح لبيانات الاختبار عبر كل من ليزر الوصلة الصاعدة والوصلة الهابطة، والمعروف باسم "إغلاق الارتباط"، هدفًا أساسيًا للتجربة. وبينما تدرك الفرق العاملة في DSOC وPsyche التحديات المقبلة، فقد شرعوا في هذه الرحلة الرائدة بتصميم وتعاون.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو DSOC؟

ج: DSOC هو اختصار لـ Deep Space Optical Communications، وهو نظام اتصالات فضائي بالليزر طورته وكالة ناسا.

س: ما هو إنجاز DSOC؟

ج: نجحت DSOC في نقل البيانات عبر الليزر لمسافة 10 ملايين ميل، متجاوزة الرقم القياسي السابق للاتصالات الضوئية.

س: ما هو الغرض من DSOC؟

ج: يهدف مركز DSOC إلى إظهار نقل البيانات ذات النطاق الترددي العالي من مهمات الفضاء السحيق، مما يتيح قدرات اتصال متقدمة لاستكشاف الفضاء في المستقبل.

س: أين تم تثبيت DSOC؟

ج: تم تثبيت DSOC على متن المركبة الفضائية Psyche، التي تقوم بمهمة إلى حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري.

س: ما هي الأهداف المستقبلية لـ DSOC؟

ج: تشمل الأهداف المستقبلية لـ DSOC تطوير اتصالات ذات معدل بيانات أعلى لإرسال المعلومات العلمية والصور عالية الوضوح وبث الفيديو لدعم المهام البشرية إلى المريخ.