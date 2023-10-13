خنجر ناسا: نظام تحذير ثوري من العواصف الشمسية

قامت ناسا بتطوير DAGGER، وهو نظام إنذار مبكر يوفر تنبيهات حاسمة حول العواصف الشمسية الوشيكة، ويقدم تنبيهًا مدته 30 دقيقة قبل وقوع هذه الأحداث المدمرة. العواصف الشمسية، الناجمة عن الإطلاق المفاجئ للمواد الشمسية من الشمس، يمكن أن يكون لها آثار مدمرة على البنية التحتية للأرض، بما في ذلك شبكات الطاقة وشبكات الاتصالات.

إن الحوادث التاريخية، مثل انقطاع التيار الكهربائي في كيبيك قبل 35 عامًا وحدث كارينغتون منذ أكثر من 150 عامًا، تسلط الضوء على الإمكانات التدميرية للعواصف الشمسية. استجابةً للحاجة الملحة للاستعداد، استخدمت وكالة ناسا تكنولوجيا متقدمة لإنشاء DAGGER، وهو نظام إنذار مبكر مشهور بسرعته ودقته غير المسبوقة.

يجمع DAGGER بين الذكاء الاصطناعي وبيانات الأقمار الصناعية للتنبؤ بالعواصف الشمسية بكفاءة ملحوظة. قامت وكالة ناسا بتجميع البيانات من الأقمار الصناعية المختلفة، بما في ذلك ACE وWind وIMP-8 وGeotail، التي تراقب النشاط الشمسي بشكل مستمر. قدمت هذه الأقمار الصناعية معلومات لا تقدر بثمن حول الانفجارات الشمسية. ومع ذلك، فإن الكشف عن عاصفة شمسية وشيكة لا يشكل سوى جزء واحد من التحدي؛ إن فهم تأثيرها المحتمل على الأرض له نفس القدر من الأهمية.

ولمواجهة هذا التحدي، قام الباحثون بدمج بيانات الأقمار الصناعية مع معلومات من المحطات الأرضية المتضررة من العواصف الشمسية السابقة. كانت مجموعة البيانات الشاملة هذه بمثابة الأساس لتدريب DAGGER، وهو نموذج تعلم عميق متطور يقع في قلب هذا النظام التحويلي.

يمثل DAGGER، المعروف بدقته واستجابته السريعة، إنجازًا كبيرًا في الخوارزميات التنبؤية. وأبرز ما يميزه هو سرعته، حيث يمكنه التنبؤ بشدة واتجاه عاصفة شمسية في أقل من ثانية واحدة. ويمكنه إنشاء تنبؤات في كل دقيقة، وهو تقدم مذهل مقارنة بالخوارزميات السابقة التي كانت تتطلب وقتًا أطول بكثير.

عانت الخوارزميات السابقة من التعقيد الحسابي للتنبؤ بالتأثير العالمي لعاصفة شمسية. ومع ذلك، يتغلب DAGGER على هذا التحدي من خلال إجراء حسابات تنبؤية سريعة عبر سطح الأرض بأكمله.

تعد التنبؤات المحلية حاسمة نظرًا لحقيقة أن نصف الأرض يخيم عليه الظلام في أي لحظة. إن سرعة DAGGER وتغطيتها العالمية تجعلها أداة لا تقدر بثمن للتنبؤ بمخاطر العواصف الشمسية والاستجابة لها. إن تقديمه كمنصة مفتوحة المصدر يسمح لشركات المرافق والاتصالات بدمجه في أنظمة تقييم التهديدات الخاصة بهم قبل وقوع أشد الأحداث الجوية خطورة.

على الرغم من عدم إطلاق تنبيهات مسموعة مثل تحذيرات الإعصار، يضمن DAGGER إبلاغ أصحاب المصلحة المعنيين على الفور بالمخاطر المحتملة، بشكل أسرع بكثير من ذي قبل. يمثل تطوير وكالة ناسا لـ DAGGER إنجازًا رائعًا في مجال التنبؤ بالطقس الفضائي. بفضل قدرته على توفير تحذير متقدم لمدة 30 دقيقة للعواصف الشمسية وقدراته التنبؤية العالمية، فإن DAGGER يزودنا بشكل أفضل للتخفيف من العواقب الكارثية المحتملة لهذه الظواهر السماوية.

- مصادر:

– مصدر المقال: نظام الإنذار المبكر DAGGER التابع لناسا

- ACE Satellite: مستكشف التكوين المتقدم

- القمر الصناعي للرياح: رصدات الرياح الشمسية فوق القطبين

– القمر الصناعي IMP-8: منصة المراقبة بين الكواكب 8

- القمر الصناعي Geotail: مسبار الذيل المغنطيسي الأرضي