مركبة كيوريوسيتي روفر التابعة لناسا تصل إلى سلسلة جبال جيديز فاليس، لتكشف عن أدلة حول الماضي المائي للمريخ

في إنجاز رائع، نجحت المركبة الفضائية Curiosity Mars التابعة لناسا في الوصول إلى Gediz Vallis Ridge، وهي منطقة على الكوكب الأحمر يعتقد أنها تحتوي على بقايا تدفقات الحطام القديمة القوية. يوفر هذا الإنجاز رؤى قيمة حول تاريخ المريخ المائي.

منذ ما يقرب من ثلاثة مليارات سنة، خلال إحدى المراحل الرطبة للمريخ، نقلت تدفقات الحطام الطين والصخور إلى أسفل الجبل، لتشكل رواسب على شكل مروحة. وبمرور الوقت، أدت رياح المريخ إلى تآكل هذه الرواسب في التلال التي نراها اليوم. تحمل هذه التلال أدلة مهمة حول وجود الماء على المريخ في الماضي.

لم تكن الرحلة إلى جيديز فاليس ريدج خالية من التحديات. واجهت المركبة صخورًا وتضاريس شديدة الانحدار، ولكن بعد ثلاث محاولات، وصلت أخيرًا إلى التلال في 14 أغسطس. ومن هذا المنظر، تستطيع كيوريوسيتي دراسة المنطقة باستخدام ذراعها الآلية.

بدأت مركبة كيوريوسيتي في صعود جبل شارب منذ عام 2014، لتكشف عن أدلة على وجود بحيرات وجداول قديمة على طول الطريق. تمثل كل طبقة من الجبل فترة مختلفة في تاريخ المريخ. يعد Gediz Vallis Ridge أحد التكوينات الأخيرة على الجبل، ويقدم لمحة سريعة عن واحدة من أصغر العصور المريخية.

خلال رحلتها التي استغرقت 11 يومًا إلى التلال، قامت كيوريوسيتي بتصوير وتحليل الصخور الداكنة التي نشأت من أجزاء أخرى من جبل شارب. وقد تم نقل هذه الصخور، التي يبلغ حجم بعضها حجم السيارات، عن طريق تدفقات الحطام، مما يوفر فرصة فريدة لدراسة مواد الجبل العلوي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود كيوريوسيتي في التلال سمح للعلماء بمراقبة تكوين جيولوجي يسمى مروحة تدفق الحطام. وفي حين أن آليات تشكلها تظل موضوعًا للدراسة، يأمل الباحثون أن يؤدي فهم هذه الأحداث على المريخ إلى إلقاء الضوء أيضًا على ظواهر مماثلة على الأرض.

التقطت المركبة 136 صورة في جيديز فاليس ريدج، والتي تم تجميعها في منظر بانورامي للمنطقة. يقوم العلماء الآن بتحليل البيانات والصور لمعرفة المزيد عن الماضي المائي للمريخ.

تتمثل مهمة كيوريوسيتي التالية في العثور على طريق إلى القناة الموجودة أعلى التلال، حيث سيتم إجراء المزيد من التحقيقات حول أسرار المياه على جبل شارب.

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