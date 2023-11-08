اكتشافات جديدة بواسطة مركبة كيوريوسيتي روفر التابعة لناسا على المريخ

وصلت المركبة الفضائية كيوريوسيتي التابعة لوكالة ناسا مؤخرًا إلى علامة بارزة، حيث أمضت 4000 يوم مريخي في استكشاف الكوكب الغريب منذ هبوطها في 5 أغسطس 2012. خلال مهمتها الممتدة، بحثت كيوريوسيتي في التاريخ القديم للمريخ، واكتشفت اكتشافات رائعة ألقت الضوء على مناخ الكوكب وصلاحيته للسكن.

أحد الإنجازات المهمة التي حققتها المركبة هو جمع العينات التاسعة والثلاثين، والمعروفة باسم "سيكويا". يدرس علماء كيوريوسيتي حاليًا الصخرة المسحوقة للحصول على معلومات قيمة عن مناخ المريخ القديم. ومن المتوقع أن يكشف تحليل "سيكويا" كيف تحول الغلاف الجوي للمريخ وقابليته للسكن بعد أن أصبحت المنطقة مشبعة بالكبريتات، وهي معادن تشكلت على الأرجح في تبخر المياه المالحة منذ مليارات السنين عندما بدأ المريخ في الجفاف. ستساهم هذه المعرفة في فهم أعمق لتطور المريخ مع مرور الوقت.

بالإضافة إلى التحقيق في "سيكويا"، توصلت كيوريوسيتي إلى نتائج رائعة أخرى تعزز فهمنا للكوكب الأحمر. أحد الاكتشافات الجديرة بالملاحظة هو تحديد معدن كبريتات المغنيسيوم المسمى ستاركيت، والذي يرتبط بالمناخات القاحلة مثل ظروف المريخ الحالية. هذه النتيجة، التي نشرت في مجلة البحوث الجيوفيزيائية: الكواكب، تساهم في معرفتنا لكيفية تطور بيئة المريخ إلى حالتها الحالية.

على الرغم من مواجهة التضاريس الوعرة والغبار والإشعاع، فقد ثابرت كيوريوسيتي في مهمتها. ومع ذلك، واجهت المركبة مؤخرًا تحديًا مع الكاميرا اليسرى لأداة الكاميرا الصاري. وبينما يعمل العلماء على حل المشكلة، فقد قاموا بالفعل بإعداد خطط بديلة، بالاعتماد على Mastcam عالية الدقة كنظام التصوير الأساسي. قد يؤثر هذا التعديل على اختيار المواقع والمسارات العلمية للمركبة الجوالة.

يراقب مهندسو ناسا باستمرار أداء مصدر الطاقة النووية في كيوريوسيتي ويتوقعون أنه سيوفر طاقة كافية لسنوات عديدة أخرى من التشغيل. لقد ابتكروا أيضًا حلولاً للتغلب على التآكل الميكانيكي لآلية الحفر ومفاصل الذراع الآلية للمركبة، مما يضمن طول عمرها على المريخ واستمرار مهمتها الأساسية.

بينما تتجول كيوريوسيتي في المناظر الطبيعية للمريخ، فإنها ستكشف بلا شك عن المزيد من الاكتشافات الجذابة، مما يوسع معرفتنا بهذا الكوكب الغامض وإمكانات الحياة الميكروبية الماضية. ترقبوا المزيد من التحديثات من مهمة ناسا الرائدة.

الأسئلة الشائعة

1. منذ متى ظلت المركبة كيوريوسيتي تستكشف المريخ؟

هبطت المركبة كيوريوسيتي على سطح المريخ في 5 أغسطس 2012 وأمضت 4000 يوم مريخي على الكوكب.

2. ما هو الغرض من مهمة المركبة كيوريوسيتي؟

تهدف المركبة كيوريوسيتي إلى تحديد ما إذا كان المريخ القديم يتمتع بظروف مناخية مناسبة للحياة الميكروبية.

3. ما هو الاكتشاف الأخير الذي توصلت إليه المركبة فيما يتعلق بمناخ المريخ؟

حددت أحدث الأبحاث التي أجرتها المركبة الفضائية كيوريوسيتي معدن كبريتات المغنيسيوم يسمى ستاركيت، والذي يرتبط بالمناخات القاحلة مثل ظروف المريخ الحالية.

4. ما هو التحدي الذي واجهته المركبة الجوالة مع أداة الكاميرا الصاري الخاصة بها؟

تواجه الكاميرا اليسرى لجهاز Mast Camera حاليًا مشكلات، ويعمل العلماء على حلها. ومع ذلك، فقد قاموا بإعداد خطط بديلة باستخدام Mastcam عالي الدقة كنظام التصوير الأساسي.

5. ما هي المدة المتوقعة لمواصلة كيوريوسيتي مهمتها؟

ويتوقع مهندسو ناسا أن مصدر الطاقة النووية في كيوريوسيتي سيوفر طاقة كافية لسنوات عديدة أخرى من التشغيل على المريخ.