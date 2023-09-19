مركبة كيوريوسيتي روفر التابعة لناسا تصل إلى وجهة محفوفة بالمخاطر على سطح المريخ

نجحت المركبة الفضائية Curiosity Mars التابعة لناسا في الوصول إلى وجهة مهمة على الكوكب الأحمر تسمى Gediz Vallis Ridge. يُعتقد أن هذه التلال تحتوي على دليل على ماضي المريخ الرطب ومعلومات عن الانهيارات الأرضية القديمة. تم إنشاء هذا التكوين من خلال تدفقات الحطام التي تحمل الطين والصخور أسفل جانب الجبل، والتي انتشرت في النهاية إلى سلسلة من التلال الشاهقة بسبب التآكل الناتج عن الرياح. صرح الجيولوجي ويليام ديتريش أن مشاهدة هذه الأحداث كان أمرًا لا يصدق، وأن دراستها ستساعد العلماء على فهم الأحداث المماثلة على الأرض بشكل أفضل.

واجه كيوريوسيتي العديد من التحديات في الوصول إلى جيديز فاليس ريدج. واجهت صعوبة في الوصول إلى المنطقة بعد تسلق تشكيل صخري يُعرف باسم Greenheugh Pediment، ثم اصطدمت بصخور ذات حواف سكينية يشار إليها باسم صخور "ظهر التمساح". وفي وقت سابق من هذا العام، واجهت أيضًا صعوبات في وادي ماركر باند. أخيرًا، بعد ثلاث سنوات، تمكنت المركبة من الوصول بأمان إلى التلال.

خلال إقامتها التي استمرت 11 يومًا على التلال، التقطت كيوريوسيتي 136 صورة للمنطقة باستخدام كاميرا Mastcam الخاصة بها. كشفت هذه الصور عن صخور داكنة نشأت في مكان آخر على الجبل وشظايا أصغر يعتقد أنها جاءت من أجزاء أعلى من جبل شارب. كما قدمت المركبة للعلماء مناظر قريبة لظاهرة جيولوجية تسمى "مروحة تدفق الحطام"، حيث ينتشر الحطام على شكل مروحة.

بعد أن نجح في استكشاف Gediz Vallis Ridge، يتجه Curiosity الآن نحو مسار فوق التلال لاستكشاف التاريخ المائي لجبل Sharp. تعد هذه المهمة جزءًا من مهمة مختبر علوم المريخ التابع لناسا، والتي استمرت منذ عام 2012، وقد أخذت كيوريوسيتي إلى مواقع رائعة مختلفة على المريخ.

مصادر:

– ناسا تؤكد وصول المركبة الفضائية Curiosity Mars إلى Gediz Vallis Ridge – NASA

– رؤية فريق كيوريوسيتي المتطورة للبيئة القديمة لـ Gale Crater – ناسا

– مركبة كيوريوسيتي التابعة لناسا: أذكى سيارة على المريخ – سي نت