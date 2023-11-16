تقدم أبحاث كيمياء الكم في الفضاء

حقق فريق دولي من العلماء إنجازًا مذهلاً في استكشاف الفضاء من خلال إنتاج غاز كمي يتكون من نوعين متميزين من الذرات. وباستخدام مختبر الذرة الباردة (CAL) التابع لوكالة ناسا على متن محطة الفضاء الدولية، فإن هذا الإنجاز الرائد يقربنا خطوة واحدة من جلب التقنيات الكمومية للأرض إلى المساحة الشاسعة من الفضاء.

تُحدث الأدوات الكمومية بالفعل ثورة في مجالات مختلفة مثل الاتصالات، وعلوم المواد، واكتشاف الأدوية، وفهم العمليات الأساسية في الحياة. وفي المستقبل، لديهم القدرة على تعزيز معرفتنا بالأجرام السماوية، بما في ذلك كوكبنا، وكشف أسرار الكون من خلال تعميق فهمنا لقوانين الطبيعة الأساسية.

منذ إطلاقه في عام 2018، تمكن مختبر Cold Atom التابع لناسا من خلق ظروف شديدة البرودة باستخدام أشعة الليزر والمجالات المغناطيسية، مما أدى إلى تبريد الذرات إلى درجات حرارة تقترب من الصفر المطلق. في درجات الحرارة شديدة البرودة، يمكن للباحثين مراقبة الذرات والتلاعب بها في حالاتها الكمومية، حيث لم تعد الفيزياء الكلاسيكية قابلة للتطبيق.

في الآونة الأخيرة، أجرى فريق مكون من علماء من مختبر الدفع النفاث التابع لناسا (JPL) ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (Caltech) سلسلة من التجارب على CAL للتحقيق في سلوك الجزيئات فائقة البرودة في الفضاء. نجح هؤلاء الباحثون في مشاهدة ظهور غاز كمي يُعرف باسم مكثف بوز-آينشتاين (BEC) عن طريق تبريد سحابة من جزيئات البوتاسيوم والروبيديوم (KRb) إلى الصفر المطلق تقريبًا.

تمثل مكثفات بوز-آينشتاين (BECs) شكلاً فريدًا من أشكال المادة التي تتجسد عندما يتم تبريد جسيمات البوزون، ذات الكثافة المنخفضة للغاية، إلى درجات حرارة قريبة جدًا من الصفر المطلق. في هذه المكثفات، يشغل عدد كبير من الذرات أو الجزيئات نفس الحالة الكمومية، وتتصرف ككيان فردي له خصائص تشبه الموجة.

تتيح دراسة BECs في بيئة الجاذبية الصغرى للعلماء اكتساب رؤى لا تقدر بثمن حول الظواهر الكمومية الأساسية وربما تطوير تقنيات كمومية جديدة تعتمد على الفضاء.

لم تثبت التجارب التي أجريت على CAL تكوين BEC في الفضاء فحسب، بل كشفت أيضًا عن إمكانية دراسة التفاعلات الكيميائية على المستوى الكمي. ومن خلال معالجة الجزيئات فائقة البرودة، لاحظ الباحثون تشتت الذرات أثناء التفاعل الكيميائي. توفر هذه البيانات رؤى مهمة حول سلوك الذرة في الجاذبية الصغرى، بما في ذلك تفاعلاتها مع بعضها البعض.

علاوة على ذلك، اقترح الباحثون تجارب فضائية تستخدم مقياس تداخل ثنائي الذرة وغازات كمومية لقياس الجاذبية بدقة مذهلة، مما يزيد من إلقاء الضوء على طبيعة الطاقة المظلمة. إن القدرة على التحكم في الذرات باستخدام أدوات مثل المجالات المغناطيسية تمكن العلماء من جعلها تتنافر، على غرار الزيت والماء، أو تلتصق ببعضها البعض مثل العسل. يعد الفهم الشامل لهذه التفاعلات هدفًا رئيسيًا لمختبر Cold Atom Lab.

بشكل عام، يعد مختبر الذرة الباردة التابع لناسا بمثابة منصة استثنائية لإجراء أبحاث كيمياء الكم في الفضاء. تسهل المنشأة إنشاء ومعالجة الذرات شديدة البرودة في الجاذبية الصغرى، مما يسمح للعلماء بالكشف عن ظواهر جديدة واكتساب رؤى جديدة حول عالم الكم الغامض. تدعم القدرات الفريدة لهذا المختبر سعي ناسا لاستكشاف حدود الفضاء، وتفتح الأبواب أمام الاكتشافات الرائدة والتقدم في فهمنا للكون.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هو مكثف بوز-آينشتاين (BEC)؟

مكثفة بوز-آينشتاين (BEC) هي حالة فريدة من المادة تحدث عندما يتم تبريد جسيمات البوزون، عند كثافات منخفضة للغاية، إلى درجات حرارة قريبة جدًا من الصفر المطلق. في هذه المكثفات، تحتل مجموعة كبيرة من الذرات أو الجزيئات نفس الحالة الكمومية، وتعمل ككيان واحد له خصائص تشبه الموجة.

ما هو الغرض من دراسة BECs في الجاذبية الصغرى؟

تتيح دراسة مكثفات بوز-آينشتاين (BECs) في بيئة الجاذبية الصغرى للعلماء اكتساب نظرة ثاقبة حول الظواهر الكمومية الأساسية وربما تطوير تقنيات كمومية جديدة تعتمد على الفضاء.

ما هي نتائج التجارب التي أجريت في مختبر الذرة الباردة (CAL)؟

أظهرت التجارب التي أجريت على CAL تشكيل مكثفات بوز-آينشتاين (BEC) في الفضاء. بالإضافة إلى ذلك، حصل الباحثون على بيانات قيمة عن التفاعلات الكيميائية على المستوى الكمي، ولاحظوا تشتت الذرات أثناء هذه التفاعلات في الجاذبية الصغرى.

كيف يعزز مختبر الذرة الباردة استكشاف ناسا للفضاء؟

يعد مختبر الذرة الباردة بمثابة منصة فريدة لأبحاث كيمياء الكم في الفضاء، مما يسمح للعلماء بمعالجة ودراسة الذرات فائقة البرودة في الجاذبية الصغرى. يفتح هذا المختبر إمكانيات جديدة للاكتشافات الرائدة والتقدم في فهمنا للكون.