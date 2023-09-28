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تنتهي مهمة القمر الصناعي CALIPSO Lidar التابعة لناسا بعد 17 عامًا

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 28، 2023
تنتهي مهمة القمر الصناعي CALIPSO Lidar التابعة لناسا بعد 17 عامًا

انتهت مهمة القمر الصناعي CALIPSO (مراقبة الأقمار الصناعية Cloud-Aerosol Lidar و Infrared Pathfinder) التابعة لناسا، وهي جهد مشترك بين وكالة ناسا والمركز الوطني الفرنسي لدراسات الفضاء (CNES)، في أغسطس بعد 17 عامًا من التشغيل. ولم يعد القمر الصناعي، الذي استنفد احتياطياته من الوقود ولم يتمكن من توليد طاقة كافية، يعمل بشكل صحيح. ونتيجة لذلك، تم اتخاذ القرار بإنهاء المهمة في الأول من أغسطس.

استخدمت CALIPSO أداة ليدار نشطة جنبًا إلى جنب مع أجهزة تصوير الأشعة تحت الحمراء والمرئية السلبية لفحص البنية الرأسية وخصائص السحب الرقيقة والهباء الجوي في الغلاف الجوي للأرض. تُصدر أنظمة الليدار والرادار حزمًا من الطاقة نحو الأرض وتقيس انعكاس تلك الحزم على السحب والهباء الجوي. بالمقارنة مع أجهزة الاستشعار السلبية التي تقيس ضوء الشمس أو الإشعاع المنعكس، فإن الليدار هو جهاز استشعار نشط.

تم إطلاق CALIPSO في 28 أبريل 2006، ويعمل جنبًا إلى جنب مع نظام رادار تحديد ملامح السحابة على القمر الصناعي CloudSat. تم وضع القمرين الصناعيين في مدارات متزامنة مع الشمس من القطبين الشمالي إلى الجنوبي، حيث قاما بفحص البنية الرأسية للغلاف الجوي وقياس ارتفاعات الجسيمات المختلفة مثل الغبار وملح البحر والرماد والسخام. وقد زود هذا العلماء بملاحظات متزامنة فريدة ومناظر ثلاثية الأبعاد غير مسبوقة لتكوين السحب والهباء الجوي.

كان أحد تطبيقات كاليبسو البارزة هو اكتشاف وقياس أعمدة الرماد الناتجة عن الانفجارات البركانية. تم استخدام الملاحظات التي جمعتها CALIPSO من قبل المراكز الاستشارية للرماد البركاني في جميع أنحاء العالم لإبلاغ الطيارين التجاريين بالمخاطر المحتملة، مما يضمن مسارات طيران آمنة.

أعرب ديف وينكر، المحقق الرئيسي في CALIPSO، عن شعوره بالإنجاز لنجاح المهمة على مدار مدتها الطويلة. قدمت مهمة كاليبسو بيانات حيوية لفهم الغلاف الجوي للأرض وساهمت في التقدم في علوم الغلاف الجوي.

مصادر:
- ناسا

By فيكي ستافروبولو

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