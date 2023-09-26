رؤى جديدة حول ثوران إيتا كاريناي التي كشف عنها مرصد شاندرا التابع لناسا

باستخدام البيانات التي امتدت لعقدين من الزمن والتي جمعها مرصد شاندرا للأشعة السينية التابع لناسا، حصل علماء الفلك على معلومات جديدة قيمة حول ثوران إيتا كاريناي الذي حدث في منتصف القرن التاسع عشر. تم جمع الملاحظات لإنشاء فيلم يعرض لقطات لإيتا كاريناي من الأعوام 19 و1999 و2003 و2009 و2014. ومن خلال تحليل هذه البيانات جنبًا إلى جنب مع ملاحظات XMM-Newton التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، تمكن علماء الفلك من تتبع توسع النجم. حدث الثوران منذ حوالي 2020 عامًا، حيث قام إيتا كاريناي بطرد كتلة كبيرة إلى الفضاء بسرعة تصل إلى 180 مليون ميل في الساعة. تسلط هذه الدراسة الضوء على كيفية تعاون المراصد الفضائية المختلفة لتعزيز فهمنا للتغيرات طويلة المدى في الكون.

إيتا كاريناي هو نظام نجمي ثنائي يتكون من نجمين ضخمين، أحدهما تقدر كتلته بـ 90 مرة كتلة الشمس والآخر حوالي 30 مرة كتلة الشمس. في القرن التاسع عشر، شهد إيتا كاريناي انفجارًا هائلًا يُعرف باسم "الثوران العظيم"، حيث قذف خلاله ما بين 1800 إلى 10 مرة كتلة الشمس. وشكلت هذه المادة سحبًا غازية كروية كثيفة، تُعرف باسم سديم القزم، وتقع على جانبين متقابلين من النجمين.

وقد اكتشفت دراسة سابقة باستخدام بيانات شاندرا حلقة مشرقة من الأشعة السينية المحيطة بسديم Homunculus Nebula. يقدم الفيلم الجديد الذي تم إنشاؤه باستخدام بيانات تشاندرا، إلى جانب الصورة العميقة التي تم تشكيلها من خلال تجميع البيانات، رؤى إضافية حول التاريخ المتقلب لإيتا كاريناي. ويكشف عن التوسع السريع لحلقة الأشعة السينية ووجود غلاف خافت من الأشعة السينية غير معروف سابقًا خارجها. يُعتقد أن قذيفة الأشعة السينية الخافتة هي موجة الانفجار الناتجة عن الثوران العظيم في أربعينيات القرن التاسع عشر.

بناءً على هذه النتائج، يفترض الباحثون أن المواد قد تم قذفها من إيتا كاريناي في وقت ما بين 1200 و1800، حتى قبل الانفجار العظيم. ثم اصطدمت موجة الانفجار الناتجة عن الثوران العظيم بهذه المادة المقذوفة وقامت بتسخينها، لتشكل حلقة الأشعة السينية الساطعة. وقد انتقلت موجة الانفجار هذه منذ ذلك الحين إلى ما وراء الحلبة. تشير أوجه التشابه في الشكل والاتجاه بين غلاف الأشعة السينية الخارجي وسديم Homunculus إلى أصل مشترك لكلا الهيكلين.

كشف المزيد من التحليل باستخدام تلسكوب XMM-Newton أن سطوع الأشعة السينية لإيتا كاريناي قد تضاءل بمرور الوقت، بما يتوافق مع الملاحظات السابقة. قام الباحثون بتقدير سطوع إيتا كاريناي في الأشعة السينية أثناء الثوران العظيم ودمجوا ذلك مع السرعة المرصودة للمادة المقذوفة لتحديد أن الثوران من المحتمل أن يكون يتكون من انفجارين. تضمن الانفجار الأول القذف السريع لكمية أصغر من الغاز السريع ومنخفض الكثافة، مما أدى إلى إنتاج موجة انفجارية من الأشعة السينية. وأعقب ذلك قذف أبطأ للغاز الكثيف، الذي شكل في النهاية سديم القزم.

واقترحت دراسة سابقة أجراها ناثان سميث من جامعة أريزونا أن الانفجار العظيم حدث نتيجة اندماج نجمين ضمن نظام النجوم الثلاثية. يمكن أن يفسر هذا التفسير أيضًا البنية الشبيهة بالحلقة التي لوحظت في الأشعة السينية، حيث كان من الممكن أن يؤدي الاندماج إلى إخراج المواد في مستوى مسطح.

توفر الأفكار الجديدة المكتسبة من مرصد تشاندرا للأشعة السينية فهمًا أعمق للتاريخ المذهل لإيتا كاريناي، مما يشير إلى أنها نجت من انفجار قوي للغاية كان من شأنه عادةً أن يمحو نجمًا.

المصدر: مجلة الفيزياء الفلكية